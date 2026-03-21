¡Entradas generales a la venta para el Valencia Premier Padel P1!

Desde hoy mismo a las 12h están a la venta las entradas para el Valencia Premier Padel P1, una de las citas más destacadas del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026. El pádel de máximo nivel regresa a La Fonteta del 6 al 14 de junio y la oportunidad del público general de adquirir sus entradas ya está aquí.

La expectación por el torneo es máxima. En los días previos a salida a venta general ha habido dos preventas; una para los federados de la FPCV y otra para todas las personas que se inscribieron a la lista de espera. Como resultado, algunas de las jornadas más destacadas cuentan ya con disponibilidad muy limitada: el sábado está prácticamente agotado, mientras que el domingo 14 de junio, día de las finales, avanza también a gran ritmo hacia el llenazo.

Con poco más de dos meses hasta el inicio de la competición, el ritmo de venta augura que Valencia será escenario de uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Los mejores jugadores y jugadoras del planeta, encabezados por Tamara Icardo y Edu Alonso, los top locales, llenarán hasta la bandera una Fonteta que tenía ganas de pádel.

Valencia, Comunitat de referencia

La elección de Valencia como sede no es casual. La Comunitat Valenciana es una de las grandes canteras de talento del pádel español, con más de 10.000 licencias federativas y una presencia creciente en la élite internacional. En la actualidad, varios jugadores y jugadoras de la región figuran entre los 100 mejores del ranking de la FIP, consolidando a la comunidad como uno de los territorios clave para el desarrollo de este deporte.

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La llegada del Valencia Premier Padel P1 refuerza tanto el peso de la ciudad como el de la Comunitat Valenciana dentro del mapa internacional del pádel y convertirá a La Fonteta en uno de los grandes escenarios del deporte mundial durante esa semana.Entradas disponibles en www.valenciapremierpadel.es