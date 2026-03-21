Léleman Conqueridor gana el duelo directo contra Pamesa Teruel

El Léleman Conqueridor se ha impuesto este sábado en la jornada 21 al Pamesa Teruel. El conjunto de Nou Moles consiguió una importante victoria en casa por 3-0 (25-18/29-27/25-16) que le vale para llegar a la últma jornada de la fase regular con 32 puntos y depende de sí mismo para mantener la posición de cara al playoff. Juanmi González y Rubén López se convirtieron de los protagonistas de un partido impecable del equipo que dirige Pablo Díaz.

A pesar de los dos primeros puntos al saque de Nacho Espelt, los valencianos saltaron a pista con ganas de no cometer errores y la dupla de Rubén López y Juanmi González hizo el resto. Pamesa Teruel comenzó poniéndole las cosas difíciles a los locales pero el central albaceteño empezó a dominar el bloqueo poniendo al Léleman por delante con la colaboración de Manu Furtado y Juanmi González. El receptor onubense, que entró como titular debido a la lesión de Javier Monfort, se adueñó del partido provocando el primer tiempo muerto con el 13-10. Juanmi continuó haciendo daño y extendió la ventaja hasta el 16-10. Torcello tuvo que solicitar otra pausa y consiguieron romper la racha. Pablo Díaz aprovechó la renta para dar entrada a los menos habituales y los visitante llegaron a recortar hasta el 20-17. Los locales volvieron a recuperar el marcador con un Rubén López implacable, que junto a Juanmi en el bloqueo consiguieron poner el 25-18.

La segunda manga no tuvo un claro dominador hasta la resolución del set. Primero tomaban ventaja los turolenses (8-10) y después respondían los locales para mantener el pulso (20-17). La lesión de Gómez se acumulaba en las malas noticias para un Pamesa Teruel que se sobrepuso y consiguió igualar a 23. Pablo Díaz solicitaba el tiempo muerto y la incertidumbre se apoderaba del set. Primero los locales y después los visitantes, ambos llegaron a tener punto para cerrar la manga. Una triple defensa de Facu, Juanmi y Aharón no pudo frenar que Teruel volviera a tener otra bola de set. Pero volvieron a aparecer Rubén López y posteriormente Juanmi con un saque directo para llevarse el 2-0 (28-27).

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Juanmi González contra el triple bloqueo de Teruel / Leleman Conqueridor

La euforia se desató en Nou Moles con otro set de escándalo al que nada pudo hacer el Pamesa Teruel. Desde el inicio se empezó a definir la victoria del Léleman Conqueridor que con el 13-7 ya se veía ganador del encuentro. Juanmi González volvió a llevar a los suyos desde el saque hasta el 17-9 y se encargó de volver a cerrar el set con otro directo, el séptimo en su cuenta particular. El Conqueridor cerraba una victoria importantísima de cara a la parte final de la temporada y se medirá contra Unicaja Costa de Almería en la última jornada de fase regular antes de los playoffs