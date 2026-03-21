Quique Llopis, ¡¡¡subcampeón del mundo en 60 vallas!!!

El que la sigue la consigue y después de sus tres últimas cuartas plazas en eventos internacionales, Quique Llopis ha logrado este sábado proclamarse subcampeón del mundo en 60 vallas en una histórica final en la que solo fue superado por el polaco Jakub Szymanski en Torun.

El de Bellreguard, además, lo hizo superando de nuevo su reciente récord de España y dejando la nueva marca en un espectacular 7:42, una centésima más rápido que otro de los grandes favoritos, el estadounidense Cunningham.

Redacción SD

A sus 25 años, el de Proyecto FER, cumple uno de sus sueños y además acarició el oro en una carrera marcada por su gran salida. Antes de la final de este sábado, a la que llegó sin problemas superando las series y las semifinal una hora antes, había señalado que "superar ese muro de la cuarta plaza es siempre la intención. Y, en especial, en este Mundial. Después de quedarme a las puertas del podio en tres ocasiones consecutivas, son fácilmente imaginables las ganas que tengo de, por fin, colgarme una medalla". Objetivo cumplido en una carrera que entra ya en la historia del atletismo valenciano y español.

La del valenciano es la segunda medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta tras la plata en la primera edición del relevo 4x400 mixto, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, también con nueva plusmarca nacional.

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Premio tras un invierno perfecto

En 2024, en el Mundial bajo techo de Glasgow y en los Juegos Olímpicos de París; y en 2025, en el Mundial al aire libre de Tokio, se quedó con la miel en los labios a las puertas del podio. Ahora su esperada medalla le llega tras un invierno perfecto, en el que Quique Llopis no solo había batido ya el récord de España en dos ocasiones, sino que había ganado las Reuniones Internacionales de València, Düsseldorf, Madrid y Lievin. La constancia tiene por fin su premio con una plata que vale oro.