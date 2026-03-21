El Roig Arena disfruta de un gran 'show' con el Freestyle World Tour
El recinto valenciano acomodó su pista central con una gran rampa para que los mejores pilotos de motocross de España dieran espectáculo
El Roig Arena disfrutó este sábado del Freestyle World Tour con seis de los mejores pilotos de motocross de España. El recinto acomodó su pista central con una gran rampa para que Dany Torres (campeón del mundo de Red Bull X-Fighters), Pedro Morente (cuatro veces campeón de España), Guillem Navas (medalla de plata en los X Games), Raül Lerena (leyenda del freestyle) y José Di Dio sorprendieran con sus impactantes acrobacias al público valenciano.
"La gente va a ver un espectáculo único, lleno de adrenalina, con muchos saltos y muchas acrobacias en el aire encima de la moto", avisaba Dany Torres hace una semana en una entrevista concedida a Superdeporte. Dicho y hecho. Los pilotos no incumplieron su promesa y regalaron un 'show' de lo más impresionantes. Saltos variados e incluso una 'competición' de plegadas para coronar una tarde-noche redonda.
El Roig Arena, hasta la bandera
El Freestyle World Tour mostró su lado más ambicioso celebrando su espectáculo en un recinco como el Roig Arena, con capacidad para alrededor de 15.000 personas. La ambición tuvo su premio y el público valenciano llenó las gradas del pabellón para crear un ambiente magnífico.
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