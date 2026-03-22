Quique Llopis: "En Birmingham voy a por la medalla de oro"

Quique Llopis, medalla de plata en el Mundial en pista cubierta de Torun (Polonia), ha vuelto a traer a España una presea, en la especialidad de las vallas, 41 años después de que lo hiciese Javier Moracho en los Campeonatos del mundo de 198 en París. Además, los 7.42 segundos con los que el valenciano de Bellreguard terminó segundo, por detrás del vallista Szymanski, son la mejor marca de un español en la historia de los Mundiales, mejorando su 7.53 de hace dos años. SUPER ha entevistado al atleta español del momento antes de empreder viaje de vuelta a casa como subcampeón mundial. El fruto del éxito llega tras años de trabajo al lado de su entrenador, Toni Puig: el entrenador que le echó el ojo "en una escoleta de verano" cuando jugaba al fútbol de lateral.

Al final la elección por el atletismo en lugar del fútbol no ha podido ser más acertada. Puig se emocionó a ver a su pupilo, con quien tiene una conexión especial desde niño, en la cima mundial. "Toni tampoco es muy expresivo en ese aspecto, pero cuando pasan cosas así al final es inevitable que salgan los sentimientos y la verdad que está muy guay", dice el atleta.

A continuación, la conversación con el subcampeón mundial de los 60 metros vallas, Llopis (191 cm, 25 años).

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Enhorabuena por el éxito del subcampeonato mundial en los 60 metros vallas. La carrera fue increíble, con récord de España incluido y superando al gran favorito como Trey Cunningham. ¿Esperaba que la noche en Torun (Polonia) saliese tan redonda?

Una vez que estábamos en la final, éramos conscientes de que podíamos luchar por todo, tenía unas sensaciones súper buenas, las mejores para hacer la carrera de nuestra vida y estar en la lucha por los metales. En un final muy apretado pude llevarme la plata y me siento muy feliz y agradecido todas las muestras de apoyo.

Entre esas muestras de apoyo, hasta la Casa Real le ha enviado un mensaje de felicitación.

Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño, y las felicitaciones. Tengo muchísimos agradecimientos de mucha gente, quiero ir contestando a todos poco a poco y lo voy a acabar haciendo con todos. La ocasión lo merece.

Aparte de este mensaje, algún otro que sea especialmente significativa para Quique Llopis.

Para mí, los más especiales siempre son los de los familiares y amigos que han vivido todo, lo bueno, lo menos bueno, y siempre han estado cerca de mí en todo este proceso. Son los que más ilusión me hacen.

¿Para quiénes fueron las primeras llamadas?

Nada más coger el móvil llamé por vídeo a mi madre (Soraya), para hablar con ella y con mi padre, estaban muy contentos.

Todo el mundo hablaba antes de la carrera del estadounidense como gran favorito. Finalmente, solo uno acabó superándole, el polaco Szymanski. ¿Quién sentía antes de la carrera que era el hombre a batir?

Ahora, visto lo visto, era Szymanski, él ha sido el campeón. Durante todo el campeonato yo vi muy solvente a Cunningham y también se veía muy bien al francés, Wilhem Belocian... al final, las finales son diferentes, hay que intentar correr las mejores marcas en ellas y, quizá, conseguí ser un poco más competitivo que Cunningham.

Quique Llopis, con la bandera de España tras la sensacional carrera que se marcó en Torun / RFEA

Dentro de la ambición de Quique Llopis, analizando la carrera, lo hecho en los 60 metros y las cinco vallas, ¿cuál diría que fue el detalle a mejorar en busca del oro en siguientes citas?

Un toque relativamente fuerte que tuve en la última valla por el ansia de querer alcanzar la meta con todo. Me quedé un poco más frenado, pero no tengo nada que reprochar con la medalla de plata. Ha sido mi mejor marca personal, el récord de España, así que no me puedo quejar de nada.

¿Qué acogida espera en Bellreguard, su pueblo?

Sí, será espectacular. Tengo ganas de llegar y celebrarlo con todos los míos, con todos mis amigos y mi gente.

Realmente es para festejarlo por todo lo alto: es la segunda en toda la historia para España en la especialidad desde que hace 41 años la logró Javier Moracho (plata).

Me siento en una nube. ¡Por fin, tengo una medalla a nivel mundial conmigo! Al verme segundo pegué un grito de liberación, de decir, ostras, por fin la tengo. No puedo estar más satisfecho del trabajo hecho estos días en las tres carreras.

Por último, ¿cuál es el próximo reto en su cabeza?

El Campeonato de Europa (Birmingham), es el objetivo principal de la temporada. Voy a estar luchando por el oro. No será nada sencillo, porque el nivel de las vallas es enorme en Europa.