Mundiales de atletismo
España conquista la medalla de bronce en la final del relevo femenino de 4x400
El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás se quedó a tan sólo 4 centésimas de la medalla de plata, que fue para el equipo neerlandés
Estados Unidos revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing
EFE
Madrid
El equipo femenino de 4x400 conquistó la quinta medalla para la delegación española en los Mundiales en pista cubierta que concluyeron este domingo en la ciudad polaca de Torun, tras colgarse el bronce en el relevo largo con un tiempo de 3:26.04 minutos.
El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás se quedó a tan sólo 4 centésimas de la medalla de plata, que fue para el equipo neerlandés con un crono de 3:26.00.
Más lejos quedó el conjunto español del las ganadoras, el cuarteto de Estados Unidos, que revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing con un marca de 3:25.81 minutos.
- Final | El Valencia conquista el Pizjuán y vuelve a saltar en la clasificación
- Se abre un nuevo horizonte para Mamardashvilli
- José Gayà vuelve a casa con el equipo tras estar en observación en un hospital de Sevilla
- Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Sevilla FC
- Dos joyas del Valencia CF y el Levante UD en la lista de la selección española sub-18
- Sevilla FC - Valencia CF: alineaciones probables y claves de un partido clave por la salvación
- El Valencia CF reacciona y presenta su candidatura a Europa: Jugando así es posible
- ¿Ficharía Monchi por el Valencia CF? El director deportivo contesta