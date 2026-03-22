Eusebio Cáceres logra una gran octava posición en el Mundial

El saltador español Eusebio Cáceres logró una meritoria plaza de finalista en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras concluir octavo en la final de longitud con un mejor intento de 8,04 metros.

Quince centímetros menos que los 8,19 que el alicantino logró el pasado mes de febrero en los Campeonatos de España y que permitieron a Cáceres disputar a sus 34 años una nueva gran cita internacional.

Un gran palmarés

Grandes campeonatos en los que el de Onil rozó no en una, sino en varias ocasiones el podio, tras ser cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Mundiales de Moscú 2013 o los Europeos de Zúrich 2014 y Múnich 2022.

Metales de los que Eusebio Cáceres se quedó lejos en esta ocasión como atestiguan los 27 centímetros que le separaron de la medalla de bronce que fue para el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov con un mejor intento de 8,31 metros.

Más lejos quedó el español del sorprendente ganador, el portugués Gerson Baldé que con una marca de 8.46 arrebató el oro al italiano Mattia Furlani, el campeón el pasado año pasado en Nanjing, que tuvo que conformarse en esta ocasión con la plata con un salto de 8,39 metros.

Eusebio Cáceres volvía al Mundial después de 8 años / FACV/Félix Sánchez.

Así lo vivió Eusebio Cáceres

El atleta de Onil estuvo lejos de las medallas pero siente que está en el camino para volver a luchar por los puestos de privilegio, como ha hecho durante toda su longeva carrera.

El histórico atleta español, una vida en la élite, desde 2009 saltando más de ocho metros, con la excepción de 2023, iguala el octavo puesto logrado en Birmingham hace ocho años, en 2018. Cáceres, que entrena con Iván Pedroso pese a que regresado a Onil, a su pueblo, con su gente de siempre, cree que el resultado corresponde a su momento actual. “Esta es la realidad. Tampoco puedo decir que se me han escapado saltos enormes. Estoy contento porque sé que al aire libre voy a mejorar y que estoy en el buen camino, pero la realidad es que hoy se me puede escapar un 8,20 como hacer un 7,50. El gesto me cuesta mucho y hoy lo he sufrido mucho, y a más intensidad, más me cuesta, así que tengo mucho que trabajar pero esto no está lejos de las expectativas”, comentó.

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"He hecho saltos a la antigua usanza, que salía y me iba de boca, pero luego he ido mejorando en cada salto, aunque me cuesta mucho entrar y me cuesta mucho el gesto. No he notado ningún salto limpio. Pero es pronto, llevo un mes haciendo esto y al aire libre espero que funcione”.