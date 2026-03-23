Ángela Martínez arranca su asalto a la Copa del Mundo de Aguas Abiertas como subcampeona

La deportista de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana y del Proyecto FER, Ángela Martínez, ya está lista para volver a codearse con la élite mundial de las aguas abiertas. La deportista de la FNCV y miembro del KZM Swimming Team iniciará este viernes 27 de marzo su participación en la Copa del Mundo 2026, un circuito en el que parte con el aval de ser la actual subcampeona.

El estreno tendrá lugar en el espectacular escenario del Mar Rojo, en la localidad egipcia de Soma Bay, donde Martínez competirá en la exigente distancia olímpica de los 10 kilómetros. Un arranque de máximo nivel que marcará el tono de un calendario internacional de gran exigencia.

Tras esta primera parada, el circuito continuará con tres citas clave en Europa: Santa Eulària des Riu (Eivissa) los días 24 y 25 de abril, Golfo de Aranci (Cerdeña) el 1 y 2 de mayo, y Setúbal (Portugal) el 20 y 21 de junio. Cuatro etapas que pondrán a prueba la regularidad y resistencia de las mejores especialistas del mundo, entre ellas una Ángela Martínez que aspira a volver a subir al podio.

Éxito en el campeonato infantil

Mientras la élite internacional se prepara para la Copa del Mundo, la base de la natación valenciana sigue demostrando un crecimiento imparable. En el Campeonato de España infantil de invierno, celebrado en Sabadell, la Comunitat Valenciana firmó una actuación sobresaliente con 13 medallas (6 platas y 7 bronces), triplicando los resultados obtenidos el pasado año en Pontevedra.

El crecimiento no solo se refleja en el medallero. La participación también dio un salto significativo, pasando de 39 nadadores en 2025 a 57 en 2026, con representación de 21 clubes. Estos datos consolidan a la Comunitat como la cuarta federación con mayor presencia en el campeonato, solo por detrás de Catalunya, Madrid y Andalucía.

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Además, se lograron cinco mejores marcas autonómicas de edades, confirmando el gran nivel de la cantera valenciana.