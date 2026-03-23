Ariela Sánchez y Aitana Díaz firman dos bronces en el European Open de Varsovia

Las yudocas representantes de la federación valenciana volvieron a subir a un podio internacional en el European Open Varsovia 2026: Ariela Sánchez (-63 kg) y Aitana Díaz (-48 kg) conquistaron sendas medallas de bronce tras completar recorridos sólidos en una competición que reunió a gran parte de los yudocas europeos séniors.

El torneo, celebrado en la capital polaca, confirmó el buen momento de ambas deportistas: el regreso competitivo de Ariela tras meses de trabajo para recuperar sensaciones luego de una serie de lesiones y la consolidación de Aitana Díaz, que estrenó su palmarés internacional en categoría Absoluta.

Ariela Sánchez continúa subiendo eslabones en su regreso

La medalla de Ariela Sánchez adquiere un valor especial dentro de su proceso deportivo reciente. La yudoca española continúa recuperando su mejor versión tras un periodo complicado marcado por lesiones, y este nuevo podio europeo refuerza el camino iniciado hace apenas unas semanas con otro bronce internacional en Liubliana.

En Varsovia, Sánchez arrancó su participación imponiéndose a la kazaja Khanzada Kairatova tras un combate táctico en el que supo controlar el marcador hasta el final del tiempo reglamentario.

En cuartos de final, la española firmó una actuación muy sólida frente a la polaca Daniela Badura, a la que superó con claridad gracias a una acción puntuable que le permitió acceder a las semifinales del peso.

La medalla de Ariela Sánchez adquiere un valor especial dentro de su proceso deportivo reciente. / Erika Zucchiatti

El pase a la final se escapó ante la también polaca Natalia Kropska, en un combate muy disputado. Lejos de venirse abajo, Ariela mostró carácter competitivo en la lucha por el podio. En el combate por el bronce derrotó a la neerlandesa Joni Geilen, resolviendo el enfrentamiento en apenas 1:23 con una acción decisiva que selló su lugar en el tercer escalón del podio.

Este resultado confirma la progresión de la yudoca en su regreso a la élite internacional y refuerza la confianza tras una etapa marcada por la recuperación física.

Podio, con Ariela Sánchez en el tercer escalón del podio. / Erika Zucchiatti

Aitana Díaz consigue su primer podio Sénior internacional

Si el bronce de Ariela tiene valor por su contexto de regreso, el de Aitana Díaz representa un paso adelante en su carrera deportiva. La yudoca española, de solo 20 años, logró en Varsovia su primera medalla en un torneo sénior internacional, confirmando la proyección que ya había mostrado en categorías inferiores.

Aitana Díaz logró en Varsovia su primera medalla en un torneo sénior internacional. / Erika Zucchiatti

Díaz inició su camino en octavos de final, donde venció a la francesa Clara Mermet. En cuartos de final, volvió a mostrar solidez ante la italiana Rebecca Valeriani, imponiéndose nuevamente con un combate muy controlado que le permitió acceder a las semifinales.

El acceso a la final se le escapó frente a la francesa Marine Gilly, que terminó imponiéndose y que luego terminaría siendo subcampeona. Sin embargo, la española reaccionó con autoridad en la lucha por el podio. En el combate por el bronce, derrotó a su compatriota Gemma Gómez Antona tras un enfrentamiento largo que se resolvió en el tiempo reglamentario, asegurando así su primer metal en el circuito Sénior europeo.

El judo valenciano sigue sumando en el circuito europeo

Las medallas de Ariela Sánchez y Aitana Díaz se suman a una serie de resultados destacados que el judo valenciano viene acumulando en el circuito nacional e internacional. La temporada comenzó con el título por equipos en el Campeonato de España Júnior de Pamplona, donde la Comunitat Valenciana lideró el medallero nacional, y continuó con éxitos en el calendario europeo como el oro de Batyrkhan Assanaliyev y el bronce de Dmytro Halich en la European Cup de Móstoles, además del reciente bronce de Ariela Sánchez en el European Open de Liubliana. Una dinámica que confirma el gran momento competitivo del judo autonómico, sustentado tanto por el talento emergente como por judocas consolidados en la élite internacional.