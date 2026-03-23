Léleman Conqueridor: Última jornada para definir los 'playoffs'

La fase regular de la Superliga llega el próximo fin de semana a una última jornada decisiva. CV Guaguas y Grupo Herce Soria centran la atención en la lucha por el liderato en el Gran Canaria Arena, mientras que en la zona media de la clasificación, el Léleman Conqueridor defiende una quinta posición clave que lo enfrentaría a uno de los finalistas de la Copa del Rey.

La diferencia entre el quinto y séptimo clasificado es mínima, y podría reducirse aún más este martes si Cisneros La Laguna (29 puntos) puntúa ante Bus Leader San Roque. El temporal en las Islas Canarias obligó a aplazar este encuentro, en el que los tinerfeños podrían igualar los 32 puntos del Conqueridor. No lo tendrán fácil ante un rival que lucha por la permanencia en la Superliga.

La Superliga está al rojo vivo en esta zona de la tabla, donde el Conqueridor dio un golpe de autoridad al imponerse por 3-0 a Pamesa Teruel, dejando a su rival directo en la sexta plaza con 31 puntos. “La victoria del sábado era importante para coger esa quinta plaza, pero también para llegar con mejores sensaciones a la fase decisiva de la temporada”, explicaba Joaquín Monteagudo.

El equipo valenciano apenas sufrió, salvo en un segundo set muy igualado, clave para el desenlace del partido. Monteagudo destacó la importancia de ese parcial: “Ganar este tipo de sets tan ajustados te da un extra de confianza. Pasar de un posible 1-1 a un 2-0 tiene un impacto mental importante”.

El Léleman Conqueridor depende de sí mismo para mantener la posición y definir su cruce en los playoffs de la Superliga. Si conserva la quinta plaza, se mediría al vigente campeón de la Copa del Rey; si cae a la sexta, su rival sería el CV Melilla. Sin embargo, la igualdad es máxima y cualquier tropiezo podría hacerle caer hasta la séptima posición, donde esperan dos gigantes de la competición: CV Guaguas (57 puntos) y Grupo Herce Soria (54 puntos).

Último partido en el feudo del Unicaja Costa Almería

En la última jornada (jornada 22), el rival será Unicaja Costa de Almería, octavo con 23 puntos. Los almerienses contarán con el factor cancha, aunque ya tienen asegurada su plaza en los playoffs.

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En el Conqueridor, el mensaje es claro en este tramo final de temporada. “El partido en Almería va a ser muy duro, con una afición que aprieta mucho, pero tenemos que centrarnos en nosotros”, afirmaba Joaquín Monteagudo. El objetivo del club sigue intacto: clasificarse para Europa. “Es un objetivo marcado desde el inicio y queremos repetirlo. Ya vivimos la experiencia y ahora buscamos consolidarnos en competición europea año tras año”.