Llopis ya está en España: "Esta medalla no me quita el hambre"

El atleta Quique Llopis Doménech (Bellreguard, 25 años) ya está de vuelta en España tras su brillante actuación en el Mundial en pista cubierta. El valenciano aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al resto de integrantes de la selección española de atletismo, después de conquistar una histórica medalla de plata en los 60 metros vallas.

Su actuación en la final, disputada en el Torun Arena (Polonia), le permitió además rebajar de nuevo el récord de España, confirmando su excelente estado de forma y su posición entre los mejores vallistas del mundo.

La felicitación de Bellreguard

Desde su localidad natal, Bellreguard, no han tardado en reaccionar. El Ayuntamiento ha seguido muy de cerca su participación en el campeonato y ha felicitado al atleta a través de sus redes sociales, mostrando el orgullo de todo el municipio por el logro conseguido.

En los próximos días se espera que continúen los reconocimientos a Llopis tras una actuación que ya forma parte de la historia del atletismo español.

El aprendizaje de la valla de 2023

A su llegada, el valenciano ha asegurado que la medalla de plata conseguida en los 60 metros vallas en el Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun (Polonia) "no" le quita "el hambre para seguir consiguiendo cosas", y ha reconocido que centra ya su mirada en el Campeonato de Europa al aire libre.

"Me siento muy bien. Después de tantos años peleándolo, ya tenemos por fin una medalla a nivel mundial. Pero eso no nos quita el hambre de seguir trabajando para seguir consiguiendo cosas", señaló a la llegada del equipo español al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El valenciano, que explicó que lo sucedido en el Europeo de 2023, cuando no pudo acabar la final tras chocarse con una valla, fue "un aprendizaje", habló también de todo el trabajo que hay detrás de esta presea. "Hay mucho trabajo, sobre todo de mi entrenador, de todo mi equipo de trabajo, de mi alrededor, especialmente también de mi familia, que creo que gracias a ellos soy la persona que soy a día de hoy, el atleta que soy a día de hoy", indicó.

También confesó qué sintió cuando subió al podio. "Satisfacción y orgullo. El orgullo de decir que todo el trabajo hecho ha valido la pena por ese simple momento, esos pocos minutos en los que recibes tu premio", expresó.

Por otra parte, Llopis reiteró, como en la entrevista en SUPER, su próximo objetivo. "El Campeonato de Europa al aire libre, que siempre ha sido el objetivo principal. Creo que podemos estar allí intentando luchar por ser campeones de Europa. Obviamente, va a ser difícil, pero igual que el objetivo de ser medallista en este campeonato, que sabíamos que lo teníamos muy difícil, iremos a Birmingham y lo lucharemos", subrayó.

Los atletas españoles Mariano García (dcha), Quique Llopis (c), y Mohamed Attaoui, con las medallas conseguidas en los Mundiales de atletismo en pista cubiertas de Torun (Polonia), a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este lunes en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Éxito rotundo: cinco medallas

Su plata contribuyó a la segunda mejor actuación de España en esta cita, con cinco medallas. "Mariano lo ha puesto muy, muy caro. El recital que ha dado Mariano ha sido una pasada. Ser la segunda mejor actuación es un muy buen síntoma también. Todo el equipo español ha puesto el nivel muy alto", concluyó.

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Estas son las medallas del equipo español: el oro de Mariano García (1.500), las platas de Quique Llopis (60 vallas) y del relevo 4x400 mixto, y los bronces de Mohamed Attaoui (800) y del 4x400 femenino.