Mala jornada para Valencia Firebats

El equipo masculino y el femenino de Valencia Firebats perdieron sus partidos este fin de semana. En la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), Valencia Firebats sucumbió en Palma de Mallorca ante Mallorca Voltors (27-13). El conjunto balear logró así su primera victoria de la temporada, rompiendo la dinámica de resultados adversos y dando una alegría a su afición.

La sexta jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) confirmó a Barberà Rookies como campeonas de la fase regular. Las catalanas se impusieron en el duelo de invictas ante Valencia Firebats (36-6) y, con este triunfo, aseguran matemáticamente la primera posición de la tabla por delante de las valencianas.

Voltors remontan ante Firebats (27-13)

Mallorca Voltors había rozado la victoria en varios encuentros a lo largo de la temporada, pero hasta el momento la fortuna le había sido esquiva. Ante Valencia Firebats, el conjunto balear logró por fin inaugurar su casillero de triunfos, firmando una convincente victoria por 27-13. Tras llegar al descanso por detrás en el marcador (7-13), Voltors reaccionó con una gran segunda mitad para superar a un equipo valenciano que sufre un revés en la lucha por los “playoffs”.

Firebats llevó la iniciativa durante una primera mitad muy igualada. Un gran pase del estadounidense McCallum Foote a Roman Efimov adelantó a los valencianos en el primer cuarto (0-7). El “quarterback” Malik Brown, ya en el segundo parcial, igualó la contienda para Voltors (7-7), pero antes del intermedio Firebats volvió a golpear con otra asistencia de Foote, en esta ocasión a Roque Alarcón (7-13).

El intermedio cambió el signo del partido. Firebats dispuso de una gran oportunidad para ampliar su ventaja nada más comenzar el tercer cuarto, pero no la aprovechó ante una defensa de Voltors que forzó el “field goal” y luego bloqueó el intento de patada de Roque Alarcón. Esta acción dio alas a los baleares, que iniciaron la remontada con una gran asistencia de Malik Brown a su compatriota Austin Brock (13-13). Ambos jugadores repitieron conexión para situar por delante a Voltors (20-13), y ya en los últimos dos minutos Malik Brown culminó su destacada actuación anotando el definitivo 27-13 con una carrera.

Otros resultados en la LNFA

La Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) se queda sin equipos invictos tras la disputa de la octava jornada, marcada por varios enfrentamientos directos entre los primeros clasificados de ambas conferencias.

En la Conferencia Oeste, LG OLED Black Demons Las Rozas, vigentes campeones, mantiene el liderato pese a encajar su primera derrota de la temporada. El conjunto roceño no pudo prolongar su racha triunfal en su visita al campo de Osos Rivas, que se impuso por un ajustado 14-12. Con este resultado, el equipo ripense da un paso casi definitivo hacia los "play-offs", consolidándose en la segunda posición por delante de Hurricanes, que ocupa la tercera plaza tras lograr una trabajada victoria frente a Camioneros de Coslada (15-0). Osos depende de él mismo y si gana en la novena jornada a Gijón Mariners certificará matemáticamente su clasificación para las semifinales. Hurricanes, por el contrario, necesita el tropiezo de Osos y ganar luego en campo de LG OLED Black Demons en la décima jornada para lograr meterse en los "play-offs".

En la Conferencia Este, también cayó el último equipo invicto. Los líderes, Terrassa Reds, cedieron ante Badalona Dracs, que se impusieron por 35-21 en un encuentro en el que los badaloneses se tomaron la revancha de la derrota sufrida en la primera vuelta. Además, este resultado otorga a Dracs el "average" particular en caso de empate entre los dos equipos al término de la fase regular, después de que Reds vencieran en Terrassa por ocho puntos de diferencia (21-13).

Tras este resultado, Reds y Dracs se mantienen en las posiciones de "play-offs", por delante de Valencia Firebats.

LNFA Femenina: Rookies aseguran el liderato y Pioners, el billete a los "playoffs"

La sexta jornada de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) confirmó a Barberà Rookies como campeón de la fase regular. Las catalanas se impusieron en el duelo de invictas ante Valencia Firebats (36-6).

L'Hospitalet Pioners, por su parte, logró su clasificación para los "playoffs" tras vencer en campo de Cenes de la Vega Valkirias por 6-30. Así, a falta de una jornada, Rookies, Firebats, Pioners y Zaragoza Hurricanes serán los cuatro equipos que disputen las semifinales (la última jornada decidirá los emparejamientos).

Noticias relacionadas

En el último partido de la jornada, Osas Rivas venció a Barcelona Búfals por 18-0, con ambos equipos ya sin opciones de acceder a las eliminatorias por el título.