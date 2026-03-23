Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 62-66 FC Barcelona. Atasco final y dolorosa derrota taronja ante el Barça.

Valencia Basket - Olympiacos Piraeus, martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket 107-91 Covirán Granada. El Valencia Basket impone la lógica ante el colista y se reencuentra con la victoria.

Clasificación.

Primera FEB: Grupo CAESA Seguros FC Cartagena 78-77 HLA Alicante.

Clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria 51-77 Spanish Basketball Academy; Lobe Huesca La Magia 77-95 Amics Castelló; Bueno Arenas Albacete Basket 89-83 Proinbeni UPB Gandia; Maderas Sorlí Benicarló 64-73 Ciudad Molina Basket.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre 96-97 The Fitzgerald el Pilar; Fundació Caixa Rural Vila-real 89-67 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Bauhaus Godella 85-94 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; BC Peñíscola 77-81 CB Jovens Almàssera; Socage Jovens L'Eliana 107-76 Picken Claret; Cemalu Aldaia 48-91 Topsurface NB Paterna; Amics Castelló B 66-84 CB Puerto Sagunto.

Clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia 77-67 Servigroup Benidorm; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 67-65 Decprocon Carolinas; Lucentum Alicante 80-87 Personalhome Adesav; Rigalli Alginet 101-84 Velabasket CB Sueca; CBI Elche 88-81 ESET Ontinet; Estudiantes Cartagena 100-66 CA Montemar. Descansa: CMG Hidráulica NB Torrent

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 71- 74 Spar Girona. Sin premio a la reacción del Valencia Basket.

No pudo culminar la remontada el Valencia Basket, que cayó por 71-74 ante Spar Girona en un duelo directo por la segunda plaza. El conjunto taronja supo rehacerse tras una primera parte complicada y llegó a igualar el encuentro en el tramo final.

Las de Rubén Burgos firmaron una gran segunda mitad, con buenas actuaciones de Hillsman, Buenavida, Carrera y Anderson, aunque el mayor acierto del equipo catalán en los últimos segundos terminó decantando el partido. Con este resultado, Valencia Basket se mantiene en la tercera posición con un balance de 19-6.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna 59-74 Oses Construcción; Domusa Teknik ISB 83-70 Fustecma NBF Castelló.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 86-57 GEIEG Pacisa.

Gran victoria del Claret Benimaclet, que se impuso con claridad por 86-57 al GEiEG Pacisa en un encuentro muy completo del conjunto valenciano. El equipo firmó una actuación sólida para asegurar, a falta de tres jornadas, su clasificación para la fase final de ascenso a Liga Challenge.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: No hubo jornada este fin de semana por compromisos de Los Hispanos.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche 16-12 Mecalia Atlético Guardés; Elda Prestigio 24-16 Rocasa Gran Canaria; Conservas Orbe Zendal BM Porriño 29-20 BM Morvedre.

El Atticgo BM Elche cayó por la mínima (21-20) ante el Mecalia Atlético Guardés.

Victoria de mucho peso del Elda Prestigio, que se impuso por 24-16 al Rocasa Gran Canaria con una actuación muy sólida de principio a fin. El conjunto eldense fue superior al líder gracias a una defensa firme y un ataque dinámico que le permitió dominar el encuentro en todo momento. Un triunfo que refuerza la confianza del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.

El Morvedre cayó por 29-20 en su visita a Porriño en un encuentro en el que no logró encontrarse cómodo en ningún momento. El equipo fue siempre a remolque y los errores condicionaron un partido que se puso muy cuesta arriba desde los primeros minutos.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 16-21 BM Ikasa Boadilla.

Se le escapó el partido al Grupo USA Handbol Mislata en La Canaleta, donde cayó por 16-21 ante el Ikasa en un duelo marcado por la falta de acierto ofensivo. En un encuentro de pocos goles, el equipo valenciano compitió durante muchos minutos, pero la mayor efectividad del conjunto madrileño tras el descanso terminó decantando el resultado.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Atticgo Elche 24-25 Handbol Sant Joan Despi A; KH-7 BM. Granollers Atlètic18 -38 BM Marni Rosval; Club Almassora Balonmano 17-27 Handbol Onda.

Contundente victoria del Balonmano Marni, que se impuso por 18-38 en su visita al Granollers en el Palau d’Esports. El conjunto valenciano firmó un partido muy completo que le permite afianzarse en el liderato de la División de Honor Plata.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

La Jornada 26 del Grupo E de la Primera División Masculina tuvo uno de los grandes partidos que ofrece el balonmano de Valencia. El Balonmano Mislata recibió en el Pabellón La Canaleta al Balonmano Marni y se quedó con el triunfo por un holgado 30-22 tras un segundo tiempo impecable.

El primer tiempo estuvo marcado por la paridad. De inicio, la visita supo estar 1-3 adelante en el marcador, pero el dueño de casa lo igualó en el 4-4. Luego, sería el turno del Balonmano Mislata de sacar dos goles de renta en el 10-8, que el Balonmano Marni reduciría en el 10-10. Finalmente, el marcador al descanso mostraba al local en ventaja por 12-11 con buena aportación de Saúl Miralles (anotó 6 goles), Alberto Hernández Bel (4) y Tomás De San Roque (6).

El comienzo del complemento presagiaba un final de partido gol a gol, pero no fue así. La defensa local se hizo más fuerte, Nicolás Agnoletti sumó varias paradas y el ataque rojinegro fue prolijo y efectivo, con Hugo Herraiz (5 goles), manejando el ritmo del partido. De esa manera, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini lograron un parcial de 7-1 para pasar del 17-16 al 24-17, cuando la visita se vio obligada a pedir minuto. Los intentos de achicar diferencias por parte de los de Els Orriols chocaban contra el buen rendimiento de los de Mislata, que terminaron quedándose con la victoria por un cómodo 30-22.

Con este resultado, el Balonmano Mislata alcanza al Balonmano Águilas en el quinto lugar de la clasificación, ya superando el objetivo de los 30 puntos que se había trazado a principios de temporada. La próxima semana, los de Valencia visitarán al Balonmano Elche, que marcha último, para buscar la tercera victoria conscutiva.

Balonmano Mislata se queda con el derbi valenciano ante Marni. / BALONMANO MISLATA

Rugby

División de Honor: Huesitos La Vila 28-31 Silicius Alcobendas Rugby.

El Huesitos La Vila pelea hasta el final pero cae ante el Silicius Alcobendas.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Valencia RC 31-18 Recoletas Salud Fénix; Complutense Cisneros Zeta 22-45 FibraValencia Les Abelles.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: Club Rugby Alcalá 30-25 CAU Valencia.

Al CAU Valencia le faltó empuje al final para sacar algo positivo en Madrid (30-25).

Clasificación.

División de Honor B Femenina: Fase Final, final: Rugby Turia 11-17 A.V.R. FC Barça Rugby.

Se quedó a las puertas del ascenso el Rugby Turia, que cayó por 11-17 ante Barça Rugby en la final disputada en Quatre Carreres en un encuentro muy igualado que se decidió por detalles. El conjunto valenciano compitió de tú a tú, reaccionando al inicio visitante y llegando con opciones hasta el final, pero la mayor eficacia del Barça en los momentos clave terminó decantando el partido. Pese a la derrota, Turia aún tendrá una segunda oportunidad de subir a Liga Iberdrola en la eliminatoria de promoción ante Complutense Cisneros.

El ascenso del Rugby Turia deberá esperar.

Voleibol

Superliga Masculina: Servigroup Playas de Benidorm 2 - 3 (22-25/25-21/23-25/25-23/13-15) Grupo Herce Soria Voleibol; Léleman Conqueridor Valencia 3 - 0 (25-18/29-27/25-16/0-0/0-0) Pamesa Teruel.

El Servigroup Playas de Benidorm se jugará la permanencia en la última jornada.

Léleman Conqueridor gana el duelo directo contra Pamesa Teruel.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: Cisneros La Laguna 0 - 3 (21-25/20-25/18-25/0-0/0-0) UBE L'Illa Grau; Club Natació Sabadell 3 - 0 (27-25/25-19/25-23/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón; CV GEMAVI Vinaròs 3 - 2 (25-19/23-25/22-25/25-20/15-10) Arona Spring in Motion.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: Familycash Xátiva Voleibol 0 - 3 (15-25/22-25/20-25/0-0/0-0) Grupo Egido Pinto; Club Voleibol Almoradí 3 - 0 (25-17/25-20/25-14/0-0/0-0) CDE Parla Vóley; Grupo Alfil Marbella Costa del Voley 2 - 3 (25-20/19-25/22-25/25-23/13-15) Conqueridor Valencia.

La última jornada de los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva se saldaba con el encuentro entre el Familycash Xàtiva voleibol de la Superliga2 masculina (liga de plata española) que recibía el pasado sábado en el pabellón de voleibol al líder CV Pinto de Madrid, que venía con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria para asegurar una plaza en la fase de ascenso a la liga profesional. Los madrileños impusieron su calidad y vencieron por 0-3 (15-25, 22-25, 20-25). Finalmente será el CV Almendralejo de Extremadura el conjunto que acompañará al CV Pinto en la promoción de ascenso a la Superliga 1, después de su victoria a domicilio en la cancha del Rivas de Madrid.

Los de Xàtiva obtienen una más que meritoria sexta posición en la clasificación final de la Superliga2, a un solo punto del Mintonette de Almeria y a ocho puntos del cuarto clasificado Mayurqa vóley Palma de Mallorca.

Clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (17-25/14-25/23-25/0-0/0-0) JS Hotels Cide Palma; CVS U Energía Sóller 3 - 0 (25-5/25-14/25-19/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Clasificación del Grupo B.

Grupo C: CV Paterna Liceo 2 - 3 (23-25/25-20/25-19/14-25/11-15) Fedes Ascensores La Laguna; Camporrosso Finestrat Medsur 0 - 3 (14-25/20-25/22-25/0-0/0-0) Guía CDV UFP Canarias; Mairena Vóley club 3 - 2 (22-25/25-16/27-29/25-23/15-13) Grupo Renovak CV Sant Joan; Servigroup Playas Benidorm 3 - 1 (25-16/25-20/23-25/25-16/0-0) Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

Punto para cerrar la temporada. El Grupo Renovak CV Sant Joan sumó en su visita al Mairena Voley Club tras caer por un ajustado 3-2 en Sevilla, en un encuentro muy igualado que se decidió en el tie-break. El equipo valenciano rozó la victoria, pero la reacción de las locales en los momentos finales evitó el triunfo. Con este resultado, Sant Joan finaliza la temporada con un meritorio sexto puesto en el grupo C de la Superliga 2.

Cierre de temporada con buenas sensaciones para el Servigroup Playas de Benidorm, que se impuso por 3-1 al Clínica Inmuv Descubre Fuentes en el Palau d’Esports l’Illa. El conjunto dirigido por Sonia García dominó el encuentro en la mayoría de fases y supo reaccionar tras ceder el tercer set para acabar llevándose la victoria.

Con la quinta plaza ya asegurada, el conjunto dirigido por Sonia García afrontó el partido sin presión, desplegando un voleibol dinámico y eficaz, dominando las principales facetas del juego.

En el apartado individual, destacaron Marta Ruano (17 puntos) y Giulia Giannetti (15 puntos) como máximas anotadoras del conjunto local, liderando el caudal ofensivo benidormense. Por parte visitante, sobresalió María González con 14 puntos, siendo la referencia ofensiva de su equipo.

Tras el encuentro, la entrenadora Sonia García valoraba positivamente el rendimiento: "Muy contenta por cerrar la temporada con una victoria ante un rival que nos superó en la ida. Hemos demostrado nuestra evolución y es una lástima no haber podido pelear por la cuarta plaza. Hoy el equipo ha jugado sin presión y ha ofrecido un gran nivel, lo que nos permite acabar con un buen sabor de boca".

Con este triunfo, el Servigroup Playas de Benidorm cierra la temporada en la quinta posición con 36 puntos, con 11 victorias y 11 derrotas, confirmando su crecimiento competitivo y dejando una imagen muy positiva en el tramo final, consolidándose como un equipo con ambición de cara al futuro en la Superliga 2 Plata.

Clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva

Clasificación.

Hockey hierba

Comenzó la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Con tres equipos valencianos que lucharán por ascender a la máxima categoría y otros cuatro que pelearán por la salvación, la temporada de hierba reanuda sus competiciones nacionales.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Vallés Esportiu 1-0 CH Carpesa.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente 3-5 SPV; RC Jolaseta 2-2 CD Giner de los Ríos.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Derbi entre CD Giner de los Ríos 0-4 Valencia.

El derbi valenciano cayó del lado del Valencia Club de Hockey, que se impuso con autoridad por 4-0 al Giner de los Ríos en el tercer partido de la fase de ascenso. Los goles de Ángela, Julieta, Martina y Eveline confirmaron el gran momento del equipo, que suma ya doce victorias consecutivas. Con este triunfo, el conjunto valenciano se mantiene líder, con tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Duelo autonómico entre CH Xaloc 2-2 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: HC Resa Cambre - Club Promoción Patín Raspeig, domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: El Club Promoción Patín Raspeig juega la jornada 21 el domingo 29 de marzo. El PAS Alcoi descansa esa jornada.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La jornada 23 para Servigroup Peñíscola y Family Cash Alzira se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo. Este fin de semana se disputó la Supercopa Comunitat Valenciana.

El Servigroup Peñíscola FS volvió a proclamarse, por tercer año seguido, campeón de la Supercopa Comunitat tras imponerse al Family Cash Alzira FS por 5-6 en una final muy competida disputada en Cocentaina. El Pabellón Polideportivo Municipal acogió un duelo vibrante entre dos equipos de la máxima categoría del fútbol sala autonómico, que ofrecieron un auténtico espectáculo y no resolvieron el campeón hasta la prórroga, después de más de 45 minutos de máxima intensidad.

El Servigroup Peñíscola FS volvió a proclamarse, por tercer año seguido, campeón de la Supercopa Comunitat tras imponerse al Family Cash Alzira FS por 5-6. / SERVIGROUP PEÑÍSCOLA

Clasificación.

Segunda División: La jornada 24 para el Levante UD FS. se jugará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Entrerrios Automatización 9-2 Feme Castellón CFS.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, la jornada 26 para el FS Picassent se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, CFS Bisontes Castellón , Nunsys El Pilar y Ye Faky FS jugarán la jornada 26 el sábado 28 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, El CD Sporting La Nucía juega la jornada 26 el sábado 28 de marzo.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Oviedo 5-2 San Fernando Valencia.

Clasificación Grupo A

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Turia 14-9 CN Molins de Rei.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet 17-16 CN Vallirana. En el Grupo D, CD Natación Boadilla 13-8 Waterpolo Turia.

Derrota del Waterpolo Turia por 13-8 en su visita al CDN Boadilla en un encuentro condicionado por un mal inicio. El parcial de 5-0 en los primeros minutos marcó el desarrollo del partido y el equipo ya no pudo rehacerse. Con este resultado, el conjunto valenciano se sitúa en quinta posición del grupo y no volverá a competir hasta el 11 de abril, cuando visitará Málaga.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte 19-10 Santa Cruz de Tenerife Egheyde B. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación 10-12 Fauga Unión Waterpolo Tenerife.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Fútbol americano

Mala jornada para Valencia Firebats.

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Barberà Rookies Fem. 36- 6 Valencia Firebats Fem.

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Mallorca Voltors 27-13 Valencia Firebats.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto : CB L’Horta Godella B triunfa en la Copa Júnior Masculino Preferente.

Pilota valenciana: Iván, Momparler i Alejandro es proclamen campions de Lliga CaixaBank de raspall Pro1.

Motor : 32 Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’. “Cohete” Suarez se lleva la victoria del 32º Rallye de La Nucía.

. El Roig Arena disfruta de un gran 'show' con el Freestyle World Tour.

El Roig Arena acogió el espectáculo de motor extremo Freestyle World Tour, con un el aforo completo: cerca de 13.000 personas se han desplazado al recinto para disfrutar de las mejores acrobacias sobre motos. / ROIG ARENA

Atletismo : 10K Pas Ras al Port de València: El Pas Ras estrena la primavera en la Ciudad del Running a lo grande.

. Campeonato del Mundo Short Track: Quique Llopis hace historia con una plata enorme en el Mundial de Torun y Duplantis vuela sin récord.

Eusebio Cáceres logra una gran octava posición en el Mundial.

. Campeonato de España 50 km y 100 km: resultados.

. LII Campeonato de España Sub-20 Short Track. El telón de la pista cubierta se bajó este fin de semana en Sabadell, y lo hizo con una actuación sobresaliente de los atletas del FACSA Playas de Castellón. En la 52ª edición del Campeonato de España Sub-20, el club no solo ha liderado el medallero con 10 metales (2 oros de Mara Rolli y Alejandro de la Viuda, 7 platas - Erika Traver (pértiga) y Enzo Martínez (pértiga), Lorena Valero (pentatlón), Marcos Bautista (60m.v.), Nadia Calonge (triple salto), María March (800 metros) y Ignacio Lozano (heptatlón) - y 1 bronce de Aitana Parra en 800 m.), sino que mostró una superioridad abrumadora en la clasificación por finalistas, sumando 109,5 puntos frente a los 60 del segundo clasificado.

Resultados.

Antonio de la Viuda. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Mara Rolli. / PLAYAS DE CASTELLÓN

5K SME VILA-REAL. Resultados.

7ª Jornada en pista - Juegos Municipales de Benicarló. Resultados.

LIII Media Maratón Internacional Ciudad Elche y 10 Km Ciudad Elche. La Media Maratón se la llevó Ibrahim Chakir tras cerrar los 21,097 kilómetros con un tiempo de una hora, tres minutos y 49 segundos. Casi dos minutos después completó el recorrido Mohamed Boutmazguine y tras él, llegó el tercer clasificado, César López.

Resultados Media Maratón.

En la prueba de los 10K, el más veloz fue El Hocine Bouchrak con una marca de 29 minutos y 52 segundos. Tras él, cruzaron la línea de meta Fabián Manrique y Trond Einar Moen Pedersli cerrando el podio masculino. En el apartado femenino, Rachel Friend se colgó el oro con un espectacular tiempo de 36 minutos y 51 segundos, ligeramente por delante de Virginia Macías y Violeta López.

Resultados 10K.

. Volta al Pantà, Guadalest 2026. Resultados.

. GR36. 2026, Montanejos. Resultados.

. Camí Bandolers, Senija, CTM 25/26. Resultados.

. XIV Mimamuca, Carrícola 2026. Resultados.

Ciclismo : VII Gran Premi Vicent Aparici – Memorial Francisco Soler Sanfrancisco.

. Trofeo BTT Escoles-Bernia-Xaló Copa Alicantina.

. Marcha BTT Pedralba. Resultados.

. III The Millars UCI Gran Fondo World Series. Resultados.

El video de Facebook muestra un evento de ciclismo histórico, el Millars Gran Fondo, que se despide hasta el próximo año.

. XL Volta La Marina 2026 - Etapa 6.

Publicación de Facebook sobre la XL Volta la Marina en Dénia.

. Trofeu Vil·la de Pego. La UC Ilicitana se impuso en el Trofeu Vila de Pego, prueba puntuable para la Challenge de Escuelas de Ciclismo de la provincia de Alicante. El CC San Vicente y la PC El Cacho le acompañaron en el podio.

A nivel individual, Hugo Artiaga (CC San Vicente) y María García-Retamero (UC Ilicitana) se impusieron en Promesas 1; Alejandro Olaya (UC Ilicitana) y Marta Seva (San Vicente), en Promesas 2; Adrián García-Retamero (UC Ilicitana) y Nusa Moltó (UC Ilicitana), en Principiantes 1; Luca de Gracia (UC Ilicitana) y Zoé de Gracia (UC Ilicitana), en Principiantes 2; Marc Sánchez (UC Ilicitana) y Aroa Esteve (Sax), en Alevines 1; Darío Castillo (Almoradí) y Vera Fullana (Bernia Xaló), en Alevines 2; Sergio Navalón (PC El Cacho) y Nazareth Olaya (UC Ilicitana), en Infantiles 1; y Xavi Cherro (Contestano) y Carla Gómez (Almoradí), en Infantiles 2.

Vela : Regata 200 Millas A2. La regata 200 Millas A2 del Club Náutico de Altea acabó esta edición histórica con doble celebración: la proclamación de los nuevos campeones europeos ORC A2 y los vencedores de la 40ª edición de la prueba, tras dos exigentes regatas de altura.

La victoria absoluta de la regata fue para la embarcación de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana FALAPOUCO, de José Ballester y Andrés Manresa, tras una actuación muy regular en ambas pruebas.

La victoria absoluta de la regata fue para la embarcación de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana FALAPOUCO. / SOMVELA

El segundo puesto ha sido para AZUREE de Eduardo Horrach y Andreu Juan, con 14,5 puntos. Y en tercer lugar ha quedado REGULUS 1 de Alfonso López e Iván Elejabeitia, con 17 puntos.

El trofeo por clubes lo ha vuelto a ganar el RCN Torrevieja, por tercer año consecutivo, gracias a los puestos de las tres embarcaciones Falapouco, Trabuco y Mevilla – Jumbuck.

Y la regata también ha coronado a los nuevos campeones de europa a2. Sumando los resultados de ambas regatas —con mayor peso para la prueba larga— y aplicando el sistema ORC Weather Routing Scoring, tres equipos de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana se proclamaron campeones de Europa.

En clase A la victoria ha sido para el ZIVING de Javier Arbona y Bruno García (RCN Valencia). En clase B el título ha sido para para el FALAPOUCO de José Ballester y Andrés Manresa (RCN Torrevieja). Y en clase C el vencedor europeo ha sido el AURORA de Javier Lledó y Jesús del Toro (RCN Calpe).

. Oui e Idelmar se imponen en la tercera prueba del Trofeo Presidente. La tercera prueba del Trofeo Presidente, en el RCN de Valencia, trajo sorpresas y cambió los protagonistas que se habían visto en las dos primeras jornadas. En ORC 1-3, Oui, de Toni Garcés, se impuso con autoridad tras aplicarse los tiempos compensados, tomando el liderazgo de la flota y demostrando una gran consistencia en un recorrido que exigía estrategia y precisión.

En ORC 4-5, el triunfo fue para Idelmar IV, que brilló en un grupo muy competido, dejando atrás a sus principales rivales, aunque es un resultado que poco le sirve para escalar posiciones en la tabla, máxime cuando resta una prueba y viene de sumar parciales de 6 y DNC en las dos primeras regatas. Ambos barcos relevan en el palmarés a unidades que habían marcado la pauta en pruebas anteriores: M10 Zas Sailing, Majoche y MSC en ORC 1-3, y Eslop 1, Radazul o Tortooga en ORC 4-5.

Con solo una prueba por disputarse, la general provisional del Trofeo Presidente deja emociones al límite. En ORC 1-3, Majoche lidera con 7 puntos, pero la persecución es feroz: M10 Zas Sailing se encuentra a solo un punto del líder y MSC Sailing Team a dos, dejando todo abierto para la última prueba.

En ORC 4-5, la lucha también promete intensidad. Esclop 1 encabeza la clasificación con 9 puntos, seguido muy de cerca por Tortooga, separado apenas por un punto. La tercera posición provisional es para Radazul, con 20 puntos, una diferencia que lo deja con pocas opciones de alcanzar a los líderes, aunque la última prueba aún puede deparar sorpresas.

Salida de la flota Crucero ORC en la tercera prueba del Trofeo Presidente. / ©Pep Portas-RCNV

Fútbol en silla de ruedas : La Liga Prim de ABall (fútbol en silla de ruedas) afrontó el inicio la segunda vuelta de su histórica primera temporada, tras consolidar un nuevo deporte para personas con discapacidad en los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026. En ella, el Valencia Club de Fútbol lidera la tabla clasificatoria con un total de 12 puntos, seguido por los seis del proyecto UPV In (impulsor de esta modalidad) y Vilasport, los tres de la Asociación de Jugadores del Valencia y con el CD Oceja de Cantabria y la Fundación Atlético de Madrid buscando obtener sus primeros guarismos.

Precisamente el conjunto del norte de España disputó una doble jornada este fin de semana en la capital del Turia, donde aprovechó su desplazamiento para medirse en el pabellón de Nazaret al líder y al cuarto clasificado.

Noticias relacionadas

Publicación de la Asociación de Futbolistas de Valencia sobre victorias del equipo.

Comenzó así una segunda manga que se extenderá al 18 de abril, el 9 de mayo, el 30 de mayo y el 20 de junio, fecha en la que se conocerá el primer campeón nacional oficial de la Liga Prim de ABall.