El Rolex SailGP sitúa a València en la cumbre de la vela mundial

Espectáculo, velocidad, peligro, adrenalina... son algunos de los ingredientes que promete el Spain Sail Grand Prix- Valencia, la prueba española del circuito mundial Rolex SailGP Championship que se celebrará en València el 5 y 6 de septiembre de este año 2026. La Fórmula 1 del mundo, la competición de vela más dinámica y rápida del planeta llega a la Marina de València tras firmar un convenio de tres años con la capital del Turia. La prueba se ha presentado este lunes 23 de marzo por todo lo alto en el Veles e Vents, en un acto que ha reunido a las máximas autoridades autonómicas, organizadores y a tres de los integrantes de Los Gallos el equipo que representa a España en la competición y que luchará porque la victoria se quede en casa este próximo mes de septiembre.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, han sido los encargados de dar la bienvenida al GP Sail a València. El acto ha contado también con la participación del CEO de GP Sail, Russell Coutts, junto a otros representantes del cuerpo directivo de SailGP, y los tripulantes de Los Gallos SailGP Team: Diego Botín, piloto; Florian Trittel, wing trimme y Nicole van der Velden, estratega.

València entra en el calendario mundial

El Rolex SailGP es un circuito mundial compuesto por 13 pruebas que se desarrollan a lo largo de todo el mundo durante once meses de competición. València. que toma el relevo de Cádiz, ciudad que ha albergado en los últimos años la prueba española, se une así a la lista de grandes destinos mundiales que acogen el SailGP como Perth, Sidney, Bermudas, Nueva York, Ginebra, Dubai, Abu Dhabi...

Trece equipos capitaneados por Los Gallos españoles

Sólo 13 equipos, los mejores del mundo, tienen cabida en una competición espectacular que tiene la peculiaridad de que se puede desarrollar muy cerca de la costa y que por tanto, es ideal para que el público disfrute del espectáculo en primera fila. Los barcos alcanzan velocidades de 100 kilómetros por hora. Las pruebas son espectaculares desde el arranque ya que, impulsados por vientos de 20 kms/h, los barcos deben competir por alcanzar en primer lugar cada una de las boyas/puerta de que consta el recorrido en el camp de regatas. Los Gallos SailGP, el equipo español, defiende este año el título de campeón y es uno de los favoritos a alzarse con la victoria tanto global como del Spain Sail Grand Prix que se desarrollará en València.

SailGP llega a València para quedarse

Russell Coutts, cofundador de la competición, explicó por qué SailGP ha elegido València: "Estamos orgulloso de venir a València, el 5 y 6 de septiembre la gente lo entenderá. València ha alojado grandes eventos deportivos pero pocos como SailGP. Es una competición donde hay pasión, velocidad, y la gente puede verlo muy de cerca. No necesitas un barco para verlo ni siquiera saber de vela, es una competición que ocurre en el agua y muy cerca de la gente, a gran velocidad", explicó Coutts para quien "València es la ciudad perfecta, una ciudad de clase mundial. No será sólo una más en el calendario, sino que elevará esta competición". De momento València ha firmado ser sede de la competición hasta 2028 pero el objetivo es que esa relación se prolongue en el tiempo: "València va a estar con SailGP en los próximos 3 años, es una relación duradera". El objetivo de SailGP es prorrogar ese contrato de tres años al menos por tres más si todo se desarrolla según lo previsto.

Coutts espera que el equipo español dé espectáculo en València y el triunfo se quede en casa: " Los Gallos, el equipo español, va a intentar ganar en València. La competencia es muy dura". El CEO de SailGP animó a todo el público valenciano a disfrutar del espectáculo: " Para los fans la experiencia es abrumadora, no sólo tienes una grada encima del campo de regatas, también grandes pantallas para seguir en directo la competición. Vamos a tener también DJ entre carreras, también un hospitality para VIPs...". Las entradas están ya a la venta y varias de las zonas han alcanzado ya el 'sold out'.

Alejandra Mato, jega de gabinete de SailGP se congratuló de que la llegada a València se haya hecho realidad tras un largo camino: " Las conversaciones empezaron en 2018, València siempre ha sido una sede fundamental, es una ciudad con una historia marítima excepcional. Tiene las infraestructuras perfectas para un evento como éste. Tiene un estadio perfecto para esta competición".

En el acto participaron también los integrantes del equipo español Los Gallos Diego Botín, Florian Trittel, y Nicole van der Velden: "Haber ganado es algo gigante para nosotros, competimos con los mejores navegantes barcos, lo bonito es que son todos iguales, te lo juegas todo en la última rregata Nuestro objetivo es ganar en casa y brindar esta victoria a toda València", resaltó Diego Botín. Nicole van der Velden resaltó que "la afición española es la que más apoya, es una gran experiencia, sentimos su calor". Florian Trittell espera "devolver a nuestra afición, la marea roja, todo lo que nos da".

El equipo español es el vigente campeón pese a contar con la tripulación más joven de los 13 participantes. De momento, esta temporada han sumado ya dos podios tras quedar terceros en las pruebas de Nueva Zelanda y Sidney: "En Perth tuvimos mala suerte, rompimos antes de la competición pero hemos logrado dos buenas actuaciones y estamos bien situados".

La competición

El sábado 5 de septiembre se celebrarán las 5 regatas de flota y el día 6, más regatas de flota, que determinarán los 3 mejores equipos que lucharán por el triunfo en la gran final del domingo que coronará al campeón del evento".

La alcaldesa de València, María José Catalá, resaltó la importancia que tiene para la ciudad recuperar una competición de vela del máximo nivel mundial: "Tenemos uno de los mejores estadios de vela del mundo. Lo extraordinario es que no se compitiese aquí. Estoy orgullosa de haber contribuido a lograr algo que, después de tantos años, es muy positivo para la ciudad". Catalá se refirió también a la gran oportunidad económica que supone para la ciudad: "Hay un gran retorno económico, en Cádiz, esta competición dejó 100 millones de euros. Es un dato importante pero no el único. Lo fundamental es que esta competición sirva de inspiración para promocionar la práctica de la vela. Estamos muy bien a nivel de escuelas náuticas, tenemos una escuela municipal puntera por la que han pasado más de 20.000 niños y jóvenes, con esta competición contribuimos a acercar más el mar a nuestros jóvenes, a despertar vocaciones deportivas". La alcaldesa agradeció el apoyo del: "tejido empresarial valenciano. Gracias a todos hemos podido llegar a esta meta y dar la bienvenida a su hogar natural a la Fórmula 1 del mar".

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, resaltó todo el trabajo que hay detrás de la llegada del SailGP a València: "Es fruto de la planificación, no es casualidad ni improvisación, ni suerte, es el resultado de creer en esta tierra y trabajar para situarla donde se merece, es una tierra abierta y dinámica, que sabe estar a la altura, una tierra que ha hecho del deporte una de sus señas de identidad. València y su provincia son una de las capitales mundiales del deporte. Tenemos infraestructuras, experiencia organizativa y lo que nos hace especial: nuestra gente. Somos una sociedad que entiende el deporte como superación y una forma de proyectarnos al mundo. Junto a las 52 Superseries, el GPSail convertirá a València en el epicentro de la vela internacional en 2026. Estas competiciones volverán a activar nuestros campos de regatas".

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca resaltó que la Comunitat Valenciana es una "máquina de la felicidad. Somos referentes en eventos deportivos de primer nivel, lo demostramos todos los años con el Mundial de MotoGP, atletismo, el maratón...No se puede entender que teniendo las mejores instalaciones náuticas, no las pongamos en valor, es algo que nos permite diferenciarnos de otros muchos lugares. Nuestra responsabilidad es ponerlas al servicio de los deportistas y los ciudadanos. Llevamos mucho tiempo apostando por este tipo de eventos que además velan por la sostenibilidad y el medioambiente. Lo tenemos todo para que sea un éxito, ahora sólo falta que canten los Gallos españoles en València".