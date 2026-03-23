El Rugby Club Valencia se hace fuerte en casa y supera con solvencia al Fénix

El RC Valencia sumó una nueva victoria en el Polideportivo Quatre Carreres tras imponerse por 31-18 al Recoletas Salud Fénix Zaragoza, en un encuentro en el que el conjunto valenciano supo imponer su ritmo y confirmar el buen momento que atraviesa el equipo.

La crónica

El Valencia comenzó el partido con intensidad y determinación, buscando desde el inicio el control del juego. El acierto de Juan Cruz Mesigos al pie permitió abrir el marcador y dar confianza al equipo en los primeros minutos. A partir de ahí, el RC Valencia encontró continuidad en su juego ofensivo, logrando ensayos que reflejaron el dominio territorial y la capacidad para generar peligro.

El conjunto valenciano mostró solidez en las fases estáticas y una buena circulación de balón, lo que permitió construir ventajas progresivamente. Los ensayos de Mario Coronado y Javier de Orbaneja, junto a la aportación ofensiva de Emilien Cabale y el acierto con el pie, consolidaron un primer tiempo en el que el Valencia supo marcar diferencias.

Fénix, por su parte, aprovechó sus oportunidades para mantenerse en el partido, especialmente en acciones puntuales y mediante el juego al pie, lo que evitó que el marcador se rompiera por completo antes del descanso.

En la segunda mitad, el Rugby Club Valencia mantuvo el control del encuentro, gestionando bien los tiempos y respondiendo a los intentos de reacción del conjunto visitante. El ensayo de Álvaro Aviño, junto a los puntos sumados nuevamente por Cabale y Mesigos, terminaron de encarrilar el partido para los locales.

La aportación de los jugadores desde el banquillo resultó clave, dando un gran impulso y energía al equipo en los momentos en los que más lo necesitaba, elevando el ritmo de juego y reforzando el dominio valenciano en el tramo final.

El equipo mostró madurez para cerrar el encuentro sin sobresaltos, destacando el trabajo colectivo y la capacidad para competir con consistencia durante los 80 minutos.

Con este resultado, el RC Valencia continúa consolidando su buena dinámica y reforzando su posición en la clasificación, acercándose a los puestos de mayor exigencia competitiva y alejándose de la zona baja.

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Próxima cita

El próximo compromiso llevará al Valencia a enfrentarse al Club de Rugby Sant Cugat como visitante el próximo sábado, en un nuevo desafío clave para mantener la línea ascendente y seguir creciendo en la competición.