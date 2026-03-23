El Servigroup Peñíscola revalida por tercer año la Supercopa Comunitat (5-6)

El Servigroup Peñíscola FS volvió a proclamarse, por tercer año seguido, campeón de la Supercopa Comunitat tras imponerse al Family Cash Alzira FS por 5-6 en una final muy competida disputada en Cocentaina. El Pabellón Polideportivo Municipal acogió un duelo vibrante entre dos equipos de la máxima categoría del fútbol sala autonómico, que ofrecieron un auténtico espectáculo y no resolvieron el campeón hasta la prórroga, después de más de 45 minutos de máxima intensidad.

El equipo dirigido por Santi Valladares arrancó con fuerza y pronto se puso por delante gracias a Diego Sancho. Aunque Alzira intentó reaccionar, un potente disparo de Ferreira amplió la ventaja. La respuesta llegó con una gran jugada individual de Luiz Fernando que permitió a Joan recortar distancias, pero Peñíscola volvió a golpear rápidamente en una acción a balón parado que Araya finalizó de cabeza.

Antes del descanso, el guardameta Pereira sostuvo a los suyos con intervenciones de mucho mérito. A tres minutos del intermedio, Rubi aprovechó una asistencia de Lechero para ajustar aún más el marcador. Y cuando parecía que el Peñíscola se marcharía con ventaja, Joan Miguel apareció de nuevo para firmar el empate justo antes del descanso tras una rápida contra.

Tras la reanudación, el ritmo no bajó. Diego Sancho volvió a adelantar a los suyos con una definición precisa en una acción de contraataque. En el tramo final del tiempo reglamentario, Quixeré devolvió las tablas al marcador, manteniendo viva la emoción. Ambos equipos dispusieron de ocasiones claras, pero las defensas y las intervenciones de los porteros evitaron que se rompiera la igualdad, llevando la final a la prórroga.

En el tiempo extra, Peñíscola apostó por el juego de cinco y encontró recompensa. Araya volvió a aparecer para asistir a Diego Sancho a falta de un minuto del descanso de la prórroga. Con Alzira volcado en ataque, Elías sentenció desde larga distancia aprovechando la portería vacía. Aun así, el conjunto alcireño no se rindió y Pablo García recortó diferencias en los últimos instantes, aunque ya sin tiempo para forzar los penaltis.

Con este triunfo, el conjunto castellonense reafirma su dominio absoluto en la competición, ya que ha conquistado todas las ediciones celebradas hasta el momento. El conjunto de Santi Valladares afrontará esta semana su regreso a la competición liguera con la visita al Córdoba el sábado a las 18.30 horas.

Ficha técnica

Servigroup Peñíscola FS : Lukas Acosta (p), Elías, Araya, Pablo Muñoz y Diego Sancho -cinco inicial-. También jugaron Flores, Matheus Ferreira, Carles Saladié, Víctor Pérez y Rosental.

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Goles: 0-1 (Diego Sancho, 3′), 0-2 (Ferreira, 7′), 1-2 (Joan Miguel, 8′), 1-3 (Araya, 8′), 2-3 (Rubi Sánchez, 17′), 3-3 (Joan Miguel, 20′), 3-4 (Diego Sancho, 22′), 4-4 (Quixeré, 30′), 4-5 (Araya, 42′), 4-6 (Elías, 44′), 5-6 (Pablo García, 46′).