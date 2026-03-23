El Servigroup Playas de Benidorm se jugará la permanencia en la última jornada

El Servigroup Playas de Benidorm firmó un partido de altísimo nivel en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, pero terminó cediendo en el tie-break ante el Grupo Herce Soria Voleibol por 2-3 (22-25, 25-21, 23-25, 25-23, 13-15) en un duelo vibrante que se decidió por pequeños detalles.

El conjunto de Matías Guidolin compitió de tú a tú ante el segundo clasificado de la Superliga, en un encuentro de máxima exigencia táctica y emocional, que volvió a resolverse en el quinto set como ya ocurriera en la primera vuelta.

Con el punto sumado, el Servigroup Benidorm se mantiene plenamente vivo en la lucha por la permanencia y afrontará la última jornada con todo por decidir.

El encuentro respondió desde el inicio a lo esperado: intensidad, ritmo alto y máxima igualdad entre dos equipos que mostraron un gran nivel en todas las facetas del juego.

La crónica

El Servigroup Playas de Benidorm arrancó con fuerza (7-2), imponiendo su ritmo en ataque y bloqueo, pero el conjunto soriano fue ajustando su sistema de saque y defensa hasta equilibrar el marcador (15-15). A partir de ahí, los visitantes fueron más eficaces en la gestión de las transiciones para cerrar el primer set por 22-25.

La reacción benidormense fue inmediata. En el segundo parcial, el equipo local elevó su nivel en recepción, lo que permitió construir con mayor fluidez y dominar el juego de principio a fin (25-21), equilibrando el partido.

El tercer set volvió a mostrar la máxima igualdad. Alternativas constantes en el marcador hasta el tramo final, donde un parcial decisivo de 0-4 permitió al conjunto soriano llevarse el set por 23-25, penalizando los pequeños errores en fases clave del juego local.

Lejos de venirse abajo, el Servigroup Playas de Benidorm volvió a mostrar carácter en el cuarto set. Tras un nuevo intercambio de parciales, los de Guidolin supieron gestionar mejor las transiciones y el contraataque para forzar el tie-break con el 25-23.

El quinto set mantuvo la misma tónica de igualdad. Intercambio de ventajas (7-6, 10-9) hasta que un parcial de 0-3 (10-12) dio ventaja al conjunto soriano en el momento decisivo.

Pese al esfuerzo final de los benidormenses, el set terminó cayendo del lado visitante por 13-15, tras un último error en recepción que acabó decantando el encuentro.

Las estadísticas reflejan la enorme igualdad vivida sobre la pista. En ataque, el Servigroup Benidorm sumó 71 puntos por 73 de Soria, mientras que en bloqueo los locales fueron superiores (9-7).

Sin embargo, el saque marcó diferencias: solo 1 ace para los benidormenses por 6 de los sorianos, un factor clave en el desarrollo del encuentro.

En el apartado individual, Miguel Ángel Martínez volvió a liderar al equipo con 22 puntos, bien acompañado por Valentino Vidoni (17) y Luca Cuminetti (16). Destacó también la aportación de Leandro Mejía, con 6 puntos de bloqueo.

Por parte del conjunto soriano, sobresalieron Viktor Lindberg, máximo anotador del partido con 27 puntos, y Juan Pablo Moreno, con 21.

Valoración

El técnico Matías Guidolin valoró el esfuerzo del equipo pese al resultado: “Jugamos contra un gran rival y estamos tristes porque hicimos un gran partido que se decidió por mínimos detalles. Este es el camino”.

El entrenador destacó la dificultad del partido, especialmente por la presión constante del saque rival y la gestión de las transiciones: “En algunos momentos nos hicieron daño con el saque y nos costó resolver ciertas situaciones, pero el equipo supo competir y adaptarse durante el partido”.

Por su parte, el técnico soriano Alberto Toribio reconoció la igualdad del duelo: “Ha sido un partido muy parecido al de la primera vuelta, muy igualado. Hemos conseguido una victoria en una cancha muy complicada”.

Todo se decidirá en la última jornada

La derrota del UC3M Voleibol Leganés ante Club Voleibol Melilla (3-0) permite al Servigroup Playas de Benidorm igualar a puntos con el conjunto madrileño, que será precisamente su rival en la última jornada en el Pabellón Europa de Leganés.

Además, el resultado del duelo entre Cisneros La Laguna y Bus Leader San Roque este próximo martes añadirá aún más emoción a la clasificación.

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Con múltiples escenarios aún abiertos —incluso con opciones matemáticas de alcanzar los playoffs—, el Servigroup Benidorm afrontará el último partido del campeonato como una auténtica final y con un objetivo claro: ganar en Leganés y firmar la salvación.