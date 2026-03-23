La Federación Valenciana de Tiro Olímpico afronta en las próximas semanas uno de los momentos más destacados de la temporada en la especialidad de armas no olímpicas, con tres competiciones que estructuran el calendario competitivo: el Campeonato Provincial de Fuego Central, el Campeonato Territorial (autonómico) y el circuito de la Copa Delegación 2026.

Estas tres pruebas reúnen a los mejores tiradores de la Comunitat Valenciana y suponen una referencia dentro del calendario deportivo autonómico, tanto por su nivel competitivo como por su papel en la promoción y desarrollo del tiro deportivo en los distintos clubes de la región.

Tal y como explica Salva Plá, delegado territorial de armas deportivas, estas competiciones constituyen el eje del calendario autonómico: "El Campeonato Provincial, el Campeonato Autonómico y la Copa Delegación constituyen los pilares fundamentales de la temporada competitiva en nuestra comunidad".

Campeonato Provincial de Fuego Central: 22 de marzo en Náquera

La primera de las citas será el Campeonato Provincial de Fuego Central, que se celebrará el 22 de marzo en la galería de tiro de 25 metros de Náquera. La competición reunirá a más de 60 participantes, procedentes de distintos clubes de la provincia.

El Fuego Central es una disciplina clásica del tiro deportivo que se disputa a 25 metros de distancia y que combina precisión y rapidez. La competición se compone de 60 disparos, divididos en dos fases de 30 tiros cada una, ejecutados en series de cinco disparos. Los participantes utilizan armas cortas de percusión central con calibres que van del .32 al 9 milímetros.

Además de su componente competitivo, el campeonato provincial tiene también un importante carácter social dentro del calendario federativo, ya que permite reunir a tiradores de distintos clubes en una jornada de convivencia deportiva.

El tiro valenciano se prepara para acoger las tres grandes citas del Fuego Central / Fedtiroval

Campeonato Territorial: 5 de abril en Náquera

Pocas semanas después llegará el Campeonato Territorial de Fuego Central, que se disputará el 5 de abril, también en las instalaciones de Náquera. Considerado el campeonato autonómico de la especialidad, esta prueba volverá a reunir a un gran número de tiradores procedentes de toda la Comunitat Valenciana.

El nivel competitivo en esta cita es especialmente elevado, ya que los tres primeros clasificados obtienen plaza en el equipo que representará a la Federación valenciana en el próximo Campeonato de España, además de una ayuda económica de 400 euros concedida por la federación para colaborar con los gastos de desplazamiento y participación en la cita nacional.

Las competiciones suelen celebrarse los domingos por la mañana, con inicio alrededor de las 9:00 horas, y congregan a los mejores tiradores de la comunidad.

Copa Delegación 2026: el circuito que recorrerá la Comunitat Valenciana

Tras estas dos primeras citas llegará también uno de los circuitos más consolidados del calendario autonómico: la Copa Delegación 2026, que se disputará entre abril y diciembre en distintos clubes federados de la Comunitat Valenciana.

Este circuito reúne a tiradores de toda la región en modalidades deportivas no olímpicas como Fuego Central, Pistola 9 mm o Pistola Standard, y su participación suele ser muy elevada y variable según la sede. Cada club convoca a sus propios tiradores además de los participantes habituales del circuito. Algunos clubes, como el de Xàtiva, pueden reunir por sí solos alrededor de 80 tiradores, lo que refleja la magnitud que puede alcanzar la participación total en cada una de las pruebas.

Las distintas pruebas de la Copa Delegación 2026 se celebrarán en las siguientes fechas y sedes:

5 de abril – Banyeres (Alicante) – F.C./PDD

19 de abril – Cullera (Valencia) – F.C./PDD

3 de mayo – La Costera, Xàtiva (Valencia) – F.C./PDD

14 de junio – Alzira (Valencia) – F.C./PDD

21 de junio – Llíria (Valencia) – 9 mm

21 de junio – Alcoi (Alicante) – F.C./PDD

28 de junio – Gandía (Valencia) – F.C./PDD

2 de agosto – Crevillente (Alicante) – F.C./PDD

9 de agosto – Elche (Alicante) – F.C./PDD

5 de septiembre – Silla (Valencia) – F.C./PDD

13 de septiembre – Burriana (Castellón) – Standard

20 de septiembre – Villena (Alicante) – F.C./PDD

3 de octubre – Ontinyent (Valencia) – F.C./PDD

18 de octubre – Elda (Alicante) – F.C./PDD

13 de diciembre – Rojales (Alicante) – F.C./PDD

Cada una de estas pruebas contará con trofeos para todas las categorías, además del tradicional sorteo de dos jamones entre los participantes.

Según destaca Plá, el valor de estas competiciones va más allá de los resultados deportivos: "Su importancia trasciende el plano meramente competitivo: son el escaparate del trabajo diario de deportistas y clubs y el punto de encuentro de la comunidad del tiro olímpico valenciano".

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De esta forma, el Campeonato Provincial, el Campeonato Autonómico y la Copa Delegación configuran tres momentos clave de la temporada para los tiradores de la Comunitat Valenciana, combinando competición de alto nivel, participación de clubes de todo el territorio y el ambiente de convivencia que caracteriza al tiro deportivo federado.