Bronce para la selección femenina FHCV Sub-14 en el Campeonato de España
El pasado fin de semana se disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 en Gijón donde la Selección Valenciana logró el bronce femenino tras vencer a Cantabria por 6 a 4. Por su parte, el equipo masculino finalizó en la quinta posición derrotando a Aragón por 7 a 0. Marc Pardines Bautista fue designado mejor portero de la competición.
M. S.
La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana consiguió, este fin de semana, la medalla de bronce en la competición femenina del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-14 celebrado en Gijón. Lo hizo tras superar a Cantabria por 6 a 4 gracias a los goles de Carla Vazquez (2), Begoña Amorós (2), Josefina Abreu González y Alicia Fernández.
El equipo femenino se colgó la medalla de bronce de un campeonato nacional donde, en la fase de grupos, perdió ante Andalucía (6-0) y ganó a Galicia (7-1). En semifinales, la selección FHCV se quedó a las puertas de la final después de remontar un 0-2 ante Asturias logrando el 2-2 y cayendo en los shoot outs ante las anfitrionas, que posteriormente se proclamaron campeonas de España.
Una medalla de bronce que confirma el buen desempeño de las jóvenes promesas del hockey valenciano.
Quinta posición para la Selección FHCV Sub-14 masculina
En la categoría masculina, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana obtuvo el quinto puesto después de imponerse ante Aragón por 7 a 0, gracias a los goles de Pablo Vazquez (2), Eritz Roldán (2), Nacho Bargues, Diego Peiró y Jorge Sáez.
El portero valenciano, Marc Pardines Bautista fue designado mejor guardameta de la competición tras firmar un gran torneo.
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