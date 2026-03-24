Rafa Jarque

Dany Torres, Pedro Morente, Guillem Navas, Raül Lerena y José Di Dio sorprendieran con sus impactantes acrobacias

El Roig Arena disfrutó este sábado del Freestyle World Tour con seis de los mejores pilotos de motocross de España. El recinto acomodó su pista central con una gran rampa para que Dany Torres (campeón del mundo de Red Bull X-Fighters), Pedro Morente (cuatro veces campeón de España), Guillem Navas (medalla de plata en los X Games), Raül Lerena (leyenda del freestyle) y José Di Dio sorprendieran con sus impactantes acrobacias al público valenciano.