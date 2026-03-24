El Dia de l’Esport más ‘retro’ llega a la Comunitat

Asoma un Dia de l’Esport diferente y más multitudinario que nunca. La iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso, en colaboración con la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Deporte, congregará este viernes 27 de marzo a más de 1.100 centros educativos de toda la Comunitat Valenciana, que organizarán una jornada especial de deporte en sus propias instalaciones en torno a una temática única: los juegos tradicionales. Es el propósito de la 11ª edición del proyecto: concienciar a los niños y niñas de la Comunitat de que es posible divertirse al aire libre y lejos de las pantallas, sin recurrir necesariamente a la tecnología.

Con esta idea, y bajo el lema ‘jugar como siempre para conectar como nunca’, cerca de 400.000 alumnos de centros de las tres provincias valencianas han preparado una serie de ‘deportes de siempre’ durante los últimos meses. Carreras de sacos, fútbol-chapas, los clásicos saltos a la comba u otros pasatiempos típicos valencianos como la birla, el canut, el sambori o el pic i pala, son algunos de los juegos populares que han organizado para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física junto a toda la comunidad educativa.

El Dia de l'Esport reúne cada año a miles de escolares en toda la Comunitat Valenciana / FTA

“Nos hemos dado cuenta de que los niños y niñas prefieren el movimiento físico y motórico, actividades en las que ellos plantean sus propios retos y que refuerzan su forma de relacionarse”, asegura Sergi Vicent, profesor de Educación Física del CEIP Tomás de Villarroya de Valencia. “Preparar estos juegos ha sido muy positivo para que los niños aprendan conductas sociales que las da la actividad física y no tanto la tecnología”, añade.

Paterna, la sede central

Al mismo tiempo que los colegios celebran el Dia de l’Esport 2026 en sus patios y jardines, el Parc Central de Paterna será este año la sede central del proyecto. Hasta ese punto se desplazarán alrededor de 900 escolares de Primaria de 12 centros –8 de la localidad y otros 4 de municipios cercanos-, quienes empezarán la jornada a las 10:30h con diferentes postas de juegos tradicionales distribuidas en el entorno del parque.

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Al acto central acudirán las instituciones, encabezadas por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; el Director General de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; el Secretario Autonómico de Educación, Daniel McEvoy; y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. El Dia de l’Esport, además, vuelve a contar con la colaboración de ColaCao como marca vinculada al fomento del deporte y el empoderamiento de niños y niñas, y Decathlon, empresa de suministro de material deportivo para los centros.