“Tras un exitoso 2025 para el tiro olímpico, queremos cambiar la imagen de nuestro deporte”

Antonio Martínez, presidente de la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana, hace el balance de un 2025 marcado por el crecimiento en licencias federativas, el impulso decidido a la cantera y la escuela, la mejora de instalaciones en Alicante y Náquera, el apoyo económico a clubes, la formación continua de técnicos y árbitros, una gestión con superávit y los éxitos de sus deportistas en el ámbito nacional e internacional, consolidando a la Comunitat como una referencia del tiro olímpico en España. Todo ello en un contexto de transformación y apertura, donde se trabaja activamente por cambiar la imagen del tiro olímpico y acercarlo cada vez más a la sociedad.

La Comunitat Valenciana se ha consolidado como una referencia del tiro olímpico en España. / Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana

¿Cómo valoras de forma global el año 2025 para la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana?

Considero que ha sido un buen año tanto a nivel deportivo como a nivel federativo. En cuanto a lo primero, se han conseguido excelentes resultados a nivel internacional y en campeonatos nacionales por parte de nuestros deportistas situando a nuestra comunidad entre las primeras del ranking nacional. A nivel federativo se ha incrementado el número de federados significativamente, se han hecho importantes mejoras en las instalaciones federativas tanto en Alicante como en Náquera y se está intentando subir el número de federados en Castellón que va en aumento. A nivel económico el resultado, al igual que en el 2024, ha sido bueno.

En los últimos meses se ha registrado un incremento de nuevas licencias federativas. ¿A qué crees que se debe este crecimiento y qué medidas se están impulsando para seguir atrayendo nuevos tiradores?

Queremos dar a conocer nuestro deporte puesto que es muy desconocido. La imagen que se tiene del mundo del tiro en estos momentos diríamos que está un poco distorsionada, pero creo que se va tomando conciencia real de lo que es este deporte y la gente se va aproximando a conocerlo. Es por ello que cada vez tenemos más solicitudes de altas nuevas para la obtención de la licencia F teniendo en estos momentos lista de espera.

La difusión de nuestras actividades y competiciones por parte del departamento de prensa está contribuyendo a este interés también.

Antonio Martinez. / Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana

El impulso de la base y la juventud es clave en cualquier deporte. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo con las categorías júnior y qué papel juegan en la estrategia de futuro de la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana?

En los últimos años estamos apostando decididamente por la promoción de los jóvenes puesto que son el futuro de nuestro deporte. Se ha dado un impulso a la Escuela de Tiro apoyando con medios humanos y materiales dicha escuela. El incremento de jóvenes en la Federación nos reconforta especialmente y vamos a seguir apoyando decididamente esta parcela.

La promoción de las disciplinas olímpicas, especialmente las de plato y aire comprimido, ha sido uno de los objetivos marcados. ¿Qué avances destacarías en este sentido y qué retos quedan por delante?

Se están consiguiendo muy buenos resultados a nivel internacional en plato y esperamos que se clasifiquen para los próximos Juegos Olímpicos algunos de nuestros deportistas, especialmente Andrés García y Manuel Murcia. En aire comprimido también tenemos una buena cantera y confiamos en tener también representación en aire comprimido teniendo en estos momentos como referente a Irlanda Mira Perceval. Los tres deportistas que he nombrado son integrantes del equipo nacional. El ejemplo de estos deportistas debe servir como aliciente sobre todo para los jóvenes que se inician en este deporte.

Andrés García y Manuel Murcia. / RFTOCV

Desde el punto de vista económico, ¿cuál ha sido el balance de 2025 para la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana? ¿Se ha logrado mantener una gestión equilibrada y sostenible?

Aunque no se ha cerrado contablemente el resultado es positivo y se cerrará por segundo año consecutivo con superávit. Estamos intentado contener el gasto, optimizar recursos e incrementar los ingresos en la medida de lo posible, todo ello tratando de incrementar las ayudas a deportistas e inversiones en infraestructuras y materiales, clubes, escuela, etc. Conjugar todo ello a veces es complicado, pero se va consiguiendo con la ayuda de todos.

Uno de los pilares del sistema federativo son los clubes. ¿Qué tipo de apoyo se ha ofrecido desde la Federación y qué papel están desempeñando en el desarrollo del tiro en la Comunitat?

La base de la Federación son los Clubes y se está intentando apoyarlos desde la Federación en todo lo posible. Se ha vuelto a organizar la Copa Delegación entre los clubes de las Delegaciones de Valencia, Castellón y Alicante, que ha tenido una gran aceptación, y fomentando la relación entre clubes y deportistas, creándose un muy buen ambiente a la vez que una sana competencia deportiva. Desde la Delegación de Valencia por primera vez se ha establecido una línea de ayudas para los clubes con instalaciones dotada con 50.000 euros y que han servido para mejorar los campos de tiro de dichos clubes.

¿Ha habido avances en la mejora de las instalaciones o en la creación de nuevos espacios para la práctica del tiro en la Comunitat Valenciana durante este año?

En las instalaciones Federativas de Alicante y Valencia (Náquera) se han hecho importantes inversiones para mejorar las mismas, tanto en aspectos funcionales o estéticos (césped artificial, protecciones de caucho y madera, entre otras) como de mejoras de infraestructuras o equipamientos tal como climatización de canchas, mesas de tiro, pintura, maquinaria, sistemas de riego. En Alicante se ha reformado totalmente el espacio dedicado a cafetería y local social, suponiendo un gran esfuerzo económico.

¿Qué impacto ha tenido la participación de tiradores valencianos en competiciones nacionales e internacionales durante 2025? ¿Cómo valoras su rendimiento?

El impacto ha sido muy alto y positivo. No quiero enumerar todos los éxitos obtenidos, pero se ha destacado prácticamente en todas las disciplinas en las que se ha participado tanto a nivel individual como de equipos federativos, siendo la Federación Valenciana una de las punteras a nivel nacional en cuanto a resultados. A nivel internacional quiero destacar los resultados de Armas Históricas, Arma Larga (Alta Precisión) IPSC, Plato y Aire Comprimido.

Armas Históricas. / VICENTE VIDAL

Aire Comprimido. / Santiago Regaira

Desde la Federación se ha apostado por la formación continua. ¿Qué acciones formativas se han puesto en marcha este año para técnicos, jueces y deportistas?

Se han organizado cursos de árbitros y entrenadores así como jornadas de reciclaje para estos dos colectivos. Asimismo se ha producido un incremento notable en las solicitudes de cursos para la obtención de la licencia F y se están organizando cursos de reciclaje y perfeccionamiento para deportistas que ya tienen la F, pero que no competían asiduamente, teniendo éstos una gran aceptación.

¿Cuáles son los grandes objetivos que se marca la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana de cara a 2026? ¿Dónde queréis poner el foco a corto y medio plazo?

Tenemos el foco puesto en seguir captando nuevos federados y en dar a conocer nuestro deporte para intentar cambiar la imagen que tenemos. Se pretende seguir apoyando a los jóvenes y la escuela de la federación. Queremos mantener la línea económica de contención del gasto y gestión eficiente de nuestros recursos para generar la posibilidad de inversiones y recursos para ayudas a deportistas. La mejora de las instalaciones deportivas nos va a permitir traer competiciones de rango nacional e internacional a nuestra comunidad.