Quique Llopis llega a casa con la plata del Mundial: "Voy a celebrarlo pero poco, ya hay que pensar en el Europeo"

A las 14:15 horas de este martes 24 de marzo llegaba a la Estación Joaquín Sorolla de València, Quique Llopis, el flamante subcampeón del mundo de los 60 metros vallas en pista cubierta. Tras llegar a Madrid procedente de Torun, Polonia, el lunes por la noche con el resto de la selección española, el atleta valenciano tomaba un tren con destino a València y desde allí, se desplazó a su pueblo, a Bellreguard, para disfrutar con los suyos del éxito de haber logrado su primera medalla en un gran Campeonato internacional: "Ahora voy a disfrutar de unos días de descanso con la familia, con los amigos, pero poco, la semana que viene volveré a los entrenamientos", afirmaba Llopis que tras firmar una temporada en pista cubierta de ensueño, ya piensa en la temporada al aire libre, que llega cargada también de retos.

Quique Llopis a su llegada a la Estación Joaquín Sorolla / JM LOPEZ

Su mejor temporada de pista cubierta

El atleta de Adidas e integrante del Proyecto FER completaba en el Mundial de Torun la que ha sido su mejor temporada de invierno: "El balance es muy bueno, ha sido la mejor pista cubierta que he hecho en vida, he hecho el récord de España en varias ocasiones, he sido subcampeón del mundo, campeón de España... no me puedo quejar de nada. Por los entrenamientos sabíamos que estaba en un momento de forma muy bueno pero siempre al final, por muy bien que estés, a veces luego no salen las cosas. Esta vez, afortunadamente sí ha salido todo bien".

Para Quique Llopis, la medalla de plata lograda en Plonia supone "la recompensa al trabajo hecho durante muchos años". Además de colgarse la plata, por tercera vez esta temporada, el valenciano batía su propio récord de España en los 60mv. firmando una marca de 7,42 (tres centésimas menos que el récord que había logrado semanas atrás en el miting de Madrid: "Ya jo dije antes del Campeonato que para alcanzar las medallas tendría que estar por debajo de ese récord de España y lo hemos conseguido. Hemos rebajado el récord y hemos logrado una medalla, que era el objetivo principal.". Pero Llopis no se conforma: "El techo no sé dónde está. Voy a seguir trabajando igual e intentar llegar todo lo lejos que pueda".

Llopis se fotografió con varios aficionados / JM LOPEZ

A por el oro en el Europeo

Ahora, tras el éxito en el Mundial en Pista Cubierta o Short Track, como lo ha renombrado la World Athletics esta temporada, Quique Llopis piensa ya en el que para él es su principal reto en este 2026: luchar por el oro en el Europeo al Aire libre que se disputará el próximo mes de agosto (del 10 al 16), e celebrará en Birmingham (Reino Unido): "Siempre he dicho que el objetivo principal de la temporada es el Campeonato de Europa y así sigue siendo. Vamos a luchar por intentar ser campeón de Europa".

El atleta valenciano agradeció todo el cariño y muestras de apoyo de su pueblo, Bellreguard, que ya prepara un gran homenaje para el próximo jueves: "Siempre en mi pueblo se vuelcan conmigo en todas las competiciones, en todo, y la verdad que estoy muy agradecido al pueblo y al ayuntamiento".

Quique Llopis vivió uno de los momentos más felices de su carrera deportiva cuando constató que era subcampeón del mundo y pudo celebrarlo con su entrenador, Toni Puig, con el que lleva desde que era un niño: "Fue un momento muy emotivo, son muchas horas de trabajo, de entrenamiento en la pista y al final una vez logras el objetivo, es una gran satisfacción".

Su primera medalla en un gran campeonato

El vallista valenciano subía al segundo escalón del podio en el Mundial tras firmar tres cuartos puestos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Mundiales de 2024 y 2025, unos resultados de los que también está muy orgulloso: "Siempre se tacha al cuarto puesto como un resultado que no es bueno, pero y o nunca lo he visto así. Quedar cuarto en unos Juegos Olímpicos es algo para estar muy contento. En esos campeonatos no pude lograr medalla y ahora sí ha llegado".

Tras batir el récord de España de los 60 m.v. Quique Llopis aspira también a consagrarse como el rey español de las vallas superando también el récord de los 110 mv. que está en poder de Orlando Ortega con 12.94: "El récord es uno de los objetivos, es un récord de España muy caro. Orlando Ortega era un corredor especialista en 110 pero desde luego vamos a trabajar para lograrlo y lucharemos por batir también ese récord de España".

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El atleta valenciano también se mostró orgulloso de haber contribuido al éxito de la selección española en el Mundial que ha vuelto a casa con un botín de cinco medallas: "Es una barbaridad el nivel que hay en el atletismo español, antes de entrar en cámara para la final, el listón está muy alto".