La FETRI y La Nucía renuevan su “alianza” de colaboración por sexto año

La Federación Española de Triatlón (FETRI) y el Ayuntamiento de La Nucía han renovado su “gran alianza” de colaboración, entre las dos instituciones, por sexto año consecutivo. Uno de los puntos importantes dentro del convenio “Ciudad del Triatlón” es que la marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” estará presente en los monos de competición de la Federación Española de Triatlón en las competiciones internacionales Multideporte.

Este convenio se firmó en el Edifici dels Esports de La Nucía con la presencia de José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Sexto año

“La Nucía, Ciudad del Deporte” se convirtió en la primera “Ciudad del Triatlón” de la FETRI en 2021 y desde entonces ha renovado este distintivo por su “compromiso por y para el deporte”. Por tanto, es el sexto convenio de colaboración que firman las dos entidades: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

De hecho, cada año La Nucía alberga los Campeonatos de España de Duatlón Supersprint que tuvieron lugar a principios de marzo, por sexta vez.

Declaraciones

En sus declaraciones el presidente de la FETRI destacó la gran importancia que ha tenido La Nucía para el Triatlón durante estos seis años, con el desarrollo y consolidación de una nueva modalidad deportiva, “ya consolidada”, como los “Nacionales de Duatlón Supersprint”. José Hidalgo resaltó: “La Nucía es la única ciudad que merece la pena llamarse Ciudad del Deporte y del Triatlón por muchos motivos, por el apoyo a las selecciones nacionales, por acompañarnos en todo lo que son los proyectos innovadores y porque en breve construiremos junto con la Nucía un proyecto internacional y que van a ser proyectos de éxito”.

Además reseñó que “el logo de “La Nucía, Ciudad del Deporte” en las equipaciones de las selecciones nacionales de multideporte, nos ha traído mucha suerte ya que somos el país que ha encabezado los medalleros y esperamos continuar esta racha en 2026 en “casa” ya que el Campeonato de Europa se celebra en Banyoles en julio y después en Abu Dabi en noviembre”

El alcalde de La Nucía resaltó la importancia de continuar esta “gran alianza” por sexto año consecutivo con la FETRI, “la mejor federación de triatlón del mundo por sus resultados deportivos y por su innovación, con ambiciosos proyectos de futuro”. El primer edil añadió que “estamos convencidos que gracias a ligar la imagen de “La Nucía, Ciudad del deporte” con las selecciones de triatlón conseguimos un posicionamiento a nivel internacional y nacional, muy importante para nuestra marca y atraer así a triatletas, a que vengan a entrenar ciudad deportiva durante todo el año”.

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Mundial y Europeos

La selección española de Triatlón de Multideporte llevará el logotipo de “La Nucía, Ciudad del Deporte” en su mono de competición en diferentes competiciones internacionales en 2026. En primer lugar en “casa”, en los seis Campeonatos de Europa que se desarrollarán en Banyoles del 10 al 19 de julio. Así como en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Multideporte se disputará este año en Abu Dabi, en noviembre.