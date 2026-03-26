Alba Bautista: "Si todo va bien, espero llegar a tope al Campeonato de Europa"

Arranca la nueva temporada de gimnasia rítmica. Un curso que propone dos grandes acontecimientos internacionales: el Campeonato de Europa (Bulgaria, del 27 al 31 de mayo) y el Mundial (Alemania, entre el 12 y el 16 de agosto). Antes de estos certámenes, el calendario ofrece las habituales Copas del Mundo. En la primera, que se celebra este fin de semana en Sofía, participa la deportista FER Alba Bautista.

La gimnasta, de 24 años, de origen turolense, pero formada deportivamente en el Club Mabel de Benicarló, vivió un 2025 muy complicado a causa de las lesiones. En concreto, por culpa de una dolencia en el pie izquierdo que empezó a darle quebraderos de cabeza a finales de 2024. En el Europeo del pasado curso, tuvo una participación testimonial. Sólo hizo un ejercicio. Sí que pudo afrontar el Mundial en mejores condiciones, pero todavía sin alcanzar la plenitud. De hecho, acusó tanta intermitencia y discontinuidad, y ocupó la 20ª plaza en la general all around. Se quedó muy cerca de la 18ª posición, la última de las que permitían acceder a la final individual. Ahora, Alba está prácticamente al 100%: "Hasta que no empiece a competir con regularidad, no lo sabré con certeza, pero, de momento, este pasado fin de semana, en el Grand Prix de Marbella, donde empezó la pesadilla el pasado año, el pie no me ha dado apenas problemas. Todavía no estoy al cien por cien. Aunque hagas muchos entrenamientos y de calidad, la plenitud la alcanzas con las competiciones. Si todo va bien, espero llegar a tope al Campeonato de Europa. Dicho esto, las sensaciones son muy buenas y me encuentro bien", comentó Alba en declaraciones al Proyecto FER .

Alba Bautista participa este fin de semana en la Copa del Mundo de Sofia. / RFEG

Cambios para la nueva temporada

De cara a la nueva temporada, la gimnasta FER señala que ha introducido muchos cambios en sus ejercicios: "He introducido muchos cambios, la verdad. Por ejemplo, los ejercicios de aro y cinta son completamente nuevos. Y en pelota y mazas, aunque se mantiene una base del pasado año, también hay modificaciones muy notables. Pese a todos estos cambios, los tengo ya bastante controlados, aunque hay que pulirlos, por supuesto".

Nuevo ciclo olímpico

De París 2024 a Los Ángeles 2028, dos ciclos olímpicos con algunas diferencias: "Hablaría de dos tipos de diferencias. En lo puramente gimnástico o deportivo, ha habido un cambio de código. Y creo que me favorece, porque concede más valor e importancia a la vertiente artística, y yo soy una gimnasta muy expresiva, muy efusiva en los tapices. Por otra parte, en lo puramente personal, soy más madura. Sé a lo que me enfrento, conozco ya el proceso, tengo más experiencia. Después, ya veremos si soy o no soy capaz de cuadrar los ejercicios, ya veremos si merezco o no la confianza de las seleccionadoras, ya veremos si lo hago mejor o peor que las compañeras, pero el aprendizaje del ciclo anterior me va a servir de mucho", dijo Bautista, que ahora es la ‘veterana’ del equipo nacional en la modalidad individual: "Para mí, es un honor ser la veterana del equipo. Aunque todas luchamos por el mismo objetivo, somos un equipo. Todas aprendemos de todas. Ojalá en Los Ángeles se repita lo de París y la rítmica española haga pleno, con la presencia de las dos individuales y del conjunto".

Alba Bautista se colgó cuatro medallas en la primera competición de 2026

En el primer fin de semana del mes de marzo, Alba Bautista disputó la primera fase de la Liga Iberdrola de clubes de gimnasia rítmica en Manises, cita en la que la gimnasta turolense se colgó cuatro medallas: tres a nivel individual y una por equipos con el Club Mabel Benicarló.

Alba Bautista en uno de los podios de este fin de semana. / RFEG

En la cita de Valencia, Bautista estrenó sus nuevos ejercicios para los aparatos de aro, pelota y cinta y en todos ellos consiguió subir al podio. En aro, donde eligió como música el tema “Berghain” de Rosalía, consiguió el oro, medalla que repitió en el ejercicio de cinta. En la pelota, se quedó en segunda posición por detrás de Lucía González.

A esto hay que sumar la segunda posición que consiguió a nivel de clubes con el Club Mabel Benicarló, por detrás del Club Ritmo, que fue el que conquistó la general de esta primera jornada de clubes.

Grand Prix de Marbella

Durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo se celebró en Andalucía el Grand Prix de Marbella, primera competición internacional para el equipo nacional de gimnasia rítmica, del que forma parte Alba Bautista. En Marbella fue donde la turolense se lesionó el pasado año de su pie, lo que le obligó a afrontar después un duro proceso de recuperación

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El sábado dio inicio la competición All Around individual, en la que Alba Bautista finalizó en 8ª posición con 108.500 puntos, clasificándose para la final de aro y pelota. En la final de aro, Bautista concluía en sexta posición tras sumar 28.400 puntos; mientras que en la final de pelota, la gimnasta FER concluía en octavo lugar con 24.050 puntos.