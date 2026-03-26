Calendario polideportivo del fin de sermana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Partizan Mozzart Bet Belgrade - Valencia Basket, viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:30 horas.

Clasificación.

Liga ACB: San Pablo Burgos - Valencia Basket, domingo 29 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Movistar Estudiantes, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Clasificación.

Segunda FEB: Duelo autonómico entre Proinbeni UPB Gandia - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; Ciudad Molina Basket - Club Esportiu Bàsquet Llíria, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Amics Castelló - Class Basquet Sant Antoni, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Puerto Sagunto - CB Morvedre, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Amics Castelló B, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Bauhaus Godella, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:15 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - Fundació Caixa Rural Vila-real, sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:15 horas; BC Peñíscola - Socage Jovens L'Eliana, domingo 29 de marzo de 2026 a las 17:00 horas; Topsurface NB Paterna - Picken Claret, domingo 29 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - Cemalu Aldaia, domingo 29 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - Estudiantes Cartagena, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; Personalhome Adesavi - Rigalli Alginet, sábado 28 de marzo de 2026 a las 20:00 horas; Decprocon Carolinas - Lucentum Alicante, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; ESET Ontinet - Maristas Valencia, domingo 29 de marzo de 2026 a las 18:30 horas; CBI Elche - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 29 de marzo de 2026 a las 18:45 horas. Descansa: CA Montemar

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: La próxima jornada será el 4 de abril. Este fin de semana se disputa la Copa de la Reina Reina, del 26 al 29 de marzo en el Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, en Tarragona.

El Valencia Basket ya tiene rival para la Copa de la Reina.

Horarios Copa de la Reina 2026. / FEB

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Celta Fenxa Zorka - La Cordà NB Paterna, sábado 28 de marzo de 2026 a las 17:30 horas; Fustecma NBF Castelló - C.B. Santfeliuenc, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - CB Isla Bonita, domingo 29 de marzo de 2026 a las 11:30 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Tubos Aranda Villa de Aranda, sábado 28 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife - Elda Prestigio, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:30 horas; duelo autonómico el 1 de abril a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil entre el BM. Morvedre y el Atticgo Elche.

Clasificación.

EHF European Cup: partido de vuelta de los cuartos de final entre Atticgo Elche y Mecalia Atlético Guardés, sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

Publicación de Facebook sobre EHF European Cup.

División de Honor Oro Femenina: Soliss BM Pozuelo de CVA - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Club Balonmano Soria - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Servigroup Benidorm - Cajasol Sevilla BM. Proin, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm; Attica 21 Hotels OAR Coruña - Fundación Agustinos Alicante, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Handbol Palautordera Salicru - Club Almassora Balonmano, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:00 horas; Handbol Onda - Mubak BM. La Roca, , domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas; duelo autonómico entre el BM Marni Rosval - Atticgo Elche, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Marni.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Recoletas Burgos 2031 Caja Rural - Huesitos La Vila

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles - Recoletas Salud Fénix, sábado 28 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres; Club de Rugby Sant Cugat - Valencia RC , sábado 28 de marzo de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: El CAU Valencia descansa esta jornada-

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Unicaja Costa de Almería - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:30 horas; UC3M Voleibol Leganés - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:30 horas.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró el pasado fin de semana la Liga Regular resolviendo las dudas que quedaban. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

UBE L´Illa Grau venció en la pista de Cisneros La Laguna y logró el billete a la fase final. Los graueros superaron la resistencia tinerfeña para hacerse con los tres puntos, dejando fuera del siguiente acto de la temporada a Barça Voleibol.

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

1ª División masculina, Grupo C. Acabó la fase regular.

1ª División Femenina. Acabó la fase regular.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa - CH Sant Cugat, sábado 28 de marzo de 2026 a las 15:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmén de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): AD Rimas - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 28 de marzo de 2026 a las 15:00 horas; CD Giner de los Ríos - Iluro HC, sábado 28 de marzo de 2026 a las 15:30 horas en el Campo de Hockey de Tarongers.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): HC Sant Cugat - CD Giner de los Ríos - Valencia, sábado 28 de marzo de 2026 a las 15:00 horas; Valencia CH - Pozuelo, sábado 28 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmén de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant Atlético San Vicente - Málaga Rincón de la Victoria, sábado 28 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante; CH San Fernando - CH Xaloc , domingo 29 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Aitex PAS Alcoi - Barça, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: HC Resa Cambre 2-5 Club Promoción Patín Raspeig, disputó el domingo 22 de marzo de 2026 el partido correspondiente a la jornada 19 que los demás equipos disputan este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: CPI Sevilla - Club Promoción Patín Raspeig, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas. El PAS Alcoi descansa esta jornada.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Illes Balears Palma Futsal - Family Cash Alzira, viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:30 horas; Córdoba Patrimonio de la Humanidad - Servigroup Peñíscola, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:30 horas.

Clasificación.

Segunda División: REYCO Burela FS - Levante UD FS, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:45 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS. - SolarMon-Les Glories 2014 CD La Concordia, sábado 28 de marzo de 2026 a las 16:00 horas en las Instalaciones Deportivas Chencho.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - AD San Juan, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes Castellón - Montesión CFS, sábado 28 de marzo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; duelo autonómico entre el Ye Faky FS - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Cocentaina; Nunsys El Pilar - Les Corts EF 'A', sábado 28 de marzo de 2026 a las 18:15 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, El CD Sporting La Nucía - EFS Ciudad de Torrejón, sábado 28 de marzo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón con una décima jornada cargada de emoción, resultados ajustados y la definición definitiva de los cruces tanto por el título como por la permanencia. El Recreativo IES La Orden terminó como líder sólido del Grupo A, seguido por Oviedo. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Playoff por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: La competición se paraliza hasta el 18 de abril de 2026 cuando el Waterpolo Turia visite al CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Manolet - CN Barcelona, a las 13:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Waterpolo Málaga - Waterpolo Turia, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Selecte - AR Concepción Ciudad Lineal a las 12:00 horas en la Piscina Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - Utbat Ike, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay jornada este fin de semana.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Terrassa Reds - Valencia Firebats, domingo 29 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

Horarios y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : Dia de l’Esport, viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 11:15 horas en el Parque Central de Paterna.

Pilota valenciana : finales de la de la Lliga CaixaBank Pro2, domingo 29 de marzo de 2026 en el Trinquet de Guadassuar.

17:00 horas: Gran Final Liga CaixaBank de raspall Pro2: Terrades II i Terrades (Ayuntamiento de Ondara-Portal de la Marina) contra Bonillo, Rosen i Izán (Ayuntamiento de Sueca)

18:30 horas: Gran Final Liga CaixaBank de escala i corda Pro2: Abel i Rubén (AyuntamientoMoixent) contra Vicent i Ulises (Ayuntamiento Vinalesa).

Atletismo / montañismo : Carrera 10KFem - Día de la Mujer…Deportista!. Cerca de 3.500 corredoras participarán el domingo en la Carrera 10KFem, domingo 29 de marzo de 2026 a las 09:00 horas.

Video de la carrera 10KFem en Facebook.

. Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU) de atletismo, los días 27 y 28 de marzo de 2026 en la Universitat Jaume I de Castellón. Está prevista la participación de 451 deportistas universitarios en categoría masculina y femenina de la Universitat de València, Politècnica de València, Cardenal Herrera, Miguel Hernández de Elche, Universidad de Alicante, Universidad Católica de València, Universidad Europea de Valencia y Universitat Jaume I. Además, destaca la elevada participación de más de 50 atletas federados, hecho que eleva considerablemente el nivel de la competición. ATLETAS INSCRITOS

El campeonato de atletismo se iniciará el viernes 27 de marzo a partir de las 16:00 horas con las pruebas de martillo y pértiga masculina y el salto de altura femenino y transcurrirá hasta las 21:00 horas aproximadamente, mientras que el sábado se iniciará a partir de las 10:00 horas hasta las 13:00 horas con la disputa del relevo de 4 x 400 metros que cerrará el campeonato. (Horario de las pruebas).

Los campeonatos CADU cuentan con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que permite que más de 1.500 estudiantes universitarios puedan participar en más de 26 deportes individuales que organizan las ocho universidades valencianas.

. Campeonato de Europa Master Short Track / Torún (POL) . Fecha: 26/03/26 - 04/04/26 / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: EA

. ESP-POR Short Track Pruebas Combinadas / Zaragoza. Fecha: 27/03/26 - 28/03/26 / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: RFEA

. V Festival de Ultrafondo Gran Premio Ciutat de Burjassot / Burjassot - Valencia. Fecha: 27/03/26 - 29/03/26 / Ruta / Internacional / Organiza: C.A.Els Sitges

. I Control Triatlon Sub-14 AL JECV Alicante / Alicante. Fecha: 28/03/26 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A. Alicante

. I Control Sub-12 AL - JECV Alicante / Alicante. Fecha: 28/03/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A. Alicante

. Campeonato Autonómico 10000m Absoluto y Sub-23, 5000m Sub-20/Sub-18 / Sagunto - Valencia. Fecha: 28/03/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.E.Morvedre

. Final Infantil-Cadete (Sub-14/Sub-16 ) de P.Combinadas AL - 1ªJ JJMM / Valencia (Turia). Fecha: 28/03/26 - 29/03/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

. Campeonato Provincial Sub-14 JECV Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 29/03/26 / Hora: 9:15 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Delegación Castellón

. I Control Sub-16 AL JECV Alicante / Elda - Alicante. Fecha: 29/03/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A. Elda

. 14º RibarojaTrails / Riba-roja de Turia - Valencia. Fecha: 29/03/26 / Jornada: M / Trail / Autonómico / Organiza: CD Metaesport Riba-roja de Turia

. Campeonato Autonómico de Trail Running 2026 / Riba-roja de Turia - Valencia. Fecha: 29/03/26 / Jornada: M / Trail / Autonómico / Organiza: CD Metaesport Riba-roja de Turia

. Final Infantil-Cadete (Sub-14/ Sub-16 ) de P.Combinadas AL - 2ªJ JJMM / Valencia (Turia). Fecha: 29/03/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

. Campeonato Social en Pista S.D.CORRECAMINOS 2026 - NO OPEN / Valencia (Turia). Fecha: 29/03/26 / Jornada: T / Aire Libre / Autonómico / Organiza: S.D.Correcaminos

. I TRAIL MONTESA (Desde el Castillo). Fecha: 29/03/26. La competición forma parte del circuito de carreras de montaña VALENCIA TRAIL RACE 2025-2026. Es la octava prueba puntuable del Circuito VTR 2025/2026.

. VII PEGO TRAIL, Pego, CTM 25/26. Fecha: 29/03/26

Publicación de Facebook de Corre4ever.

. Campionat Autonòmic de KV FEMECV 2026, Finestrat (Alicante), domingo, 29 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas.

Ciclismo : IV Trofeu Escoles de Ciclisme - El Camp de Mirra, sábado 28 de marzo a partir de las 15:00 horas. La prueba es puntuable para la Challenge de Escuelas de Alicante y para la Challenge de Féminas que cuenta con todas las corredoras Alevines e Infantiles de la Comunidad. La salida y meta estarán situadas en la Plaza de España de la localidad alicantina.

. III BTT Montañas de Navalón, domingo 29 de marzo, prueba puntuable para el Circuit BTT La Ribera. La salida y meta estarán situadas en el Camping Los Carasoles y el banderazo de salida de los musculares será a las 9:15 horas.

. 15 Trofeo Social Pinedo, domingo 29 de marzo desde las 09:00 horas.

. 28º Memorial Don Manuel González, domingo 29 de marzo desde las 10:30 horas en Pinedo.

. Copa Comunidad Valenciana de BMX en Alcoy, domingo 29 de marzo desde las 09:00 horas.

. Gran Premio de La Serranía, domingo 29 de marzo en Villar del Arzobispo.

Natación : Esta es la agenda semanal

Noticias relacionadas

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Vela : Campeonato Autonómico de Windsurf 2026, días 28 y 29 de marzo en el RCN Valencia.