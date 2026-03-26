El Campeonato de Europa de Clubes llega a Castellón de la mano del FACSA Playas de Castellón

Del 22 al 24 de mayo, Castellón se convertirá en el epicentro del deporte europeo al organizar la European Champion Clubs Cup. Esta competición de élite reunirá a los 24 mejores clubes de Europa de más de 10 nacionalidades diferentes, con más de 400 atletas del máximo nivel europeo y mundial, consolidando nuestra posición como un referente internacional en la organización de grandes eventos.

El Campeonato de Europa de clubes masculinos y femeninos se celebrará en las instalaciones de Gaeta Huguet de Castellón entre el 22 y el 24 de mayo, según informó el C.A. FACSA Playas de Castellón, que competirá como anfitrión.

El Playas de Castellón, como anfitrión, ha anunciado que serán 400 los atletas que participarán en la máxima prueba continental a nivel de clubes correspondientes a diez nacionalidades diferentes, "consolidando nuestra posición como un referente internacional en la organización de grandes eventos", según explicó el club castellonense.

El Facsa Playas de Castellón competirá con sus equipos en las dos categorías Absolutas, tanto en la masculina como en la femenina. Para la entidad organizar esta competición es "un doble desafío" al tratarse de "uno de los eventos deportivos internacionales más destacados del año en Castellón".

Noticias relacionadas

Una cita que cuenta con el respaldo de la Asociación Europea de Atletismo y en la que el club castellonense buscará su tercer triunfo continental tras los títulos conseguidos en 2015 y 2019.