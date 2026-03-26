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Decathlon inaugura una nueva tienda en Valencia y amplía su red comercial en la provincia

Para celebrar esta apertura, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo, la compañía ha organizado actividades deportivas que serán dinamizadas por los influencers locales Sepuls

Como premio, se repartirán 250 tarjetas regalo entre quienes superen con éxito las dinámicas propuestas, válidas para canjear exclusivamente durante esa misma jornada en la nueva tienda

Cerramiento del futuro local de Decathlon en la planta semisótano del Centro Comercial Arena.

Cerramiento del futuro local de Decathlon en la planta semisótano del Centro Comercial Arena. / Arena

Eduardo Enric

València

Decathlon, la marca mundial multideporte, abrirá las puertas de su nuevo establecimiento en València el próximo 27 de marzo, a las 16.30 horas. La tienda estará ubicada en el Centro Comercial Arena, situado en el barrio de Orriols, junto al estadio Ciutat de València, un espacio de referencia en la zona norte de la ciudad para los apasionados del deporte.

Con motivo de la inauguración, la compañía ha preparado una actividad dirigida a todos los valencianos y valencianas que se desarrollará desde las 17 horas en el acceso principal a la tienda. La acción contará con la participación de los influencers valencianos Sepuls y consistirá en una ruleta portátil con tres posibles resultados:

  • Premio directo: el participante consigue automáticamente una tarjeta regalo de 5 o 10 euros.
  • Reto deportivo: prueba de pádel, fútbol, tenis o salto de comba que deberá superarse para conseguir la tarjeta regalo.
  • Preguntas rápidas: desafío de cuestiones breves vinculadas al deporte; si se aciertan, se obtiene el cheque regalo.

250 tarjetas regalo

En total, se repartirán 250 tarjetas regalo de 5 y 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda, hasta agotar existencias. Además, por ser miembro Decathlon, los 200 primeros clientes en realizar una compra podrán llevarse un regalo.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas de la nueva tienda se encuentran el fútbol, running, pádel,deportes acuáticos o fitness. Además, el horario habitual de apertura será de lunes a domingo, de 10 a 22 horas.

Mapa de la ubicación del Centro Comercial Arena.

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