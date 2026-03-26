La FDM clausura el programa ‘Marcha Nórdica als Barris’

La Fundación Deportiva Municipal (FDM)ha celebrado la clausura del programa ‘Marcha Nórdica als Barris’ con la celebración de su última actividad en el Jardín del Túria. En total, 90 personas han participado en esta actividad desde su inicio en octubre de 2025, con sesiones grupales en el Parque de Orriols y los Jardines de Blasco Ibáñez.

“Hoy clausuramos el programa de marcha nórdica de la temporada 2025/26, una actividad deportiva que hemos impulsado por primera vez y que ha tenido muy buena acogida en los barrios de nuestra ciudad”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

El programa se ha desarrollado en estrecha colaboración con la Associació Veïnal Benimaclet y la Associació Veïnal La Isla, entidades encargadas de ofertar la actividad deportiva entre la ciudadanía. Por su parte, desde la FDM se ha proporcionado de manera gratuita el material deportivo necesario a los participantes, así como el personal monitor responsable de dirigir las sesiones.

Valoraciones

“Para el Ayuntamiento de València es fundamental seguir trabajando de la mano del tejido asociativo valenciano porque una de nuestras prioridades como equipo de gobierno es, precisamente, revitalizar la cultura del deporte y de los hábitos saludables entre los vecinos de nuestra ciudad”, ha insistido la edil.

“Esta cooperación ha puesto en valor el trabajo de la FDM con el tejido vecinal de Valencia en la promoción de la práctica de actividad física y el estilo de vida saludable. Ante el éxito de participación y la alta demanda registrada, la FDM estudiará incluir el programa de Marcha Nórdica en su oferta de actividades para la temporada 2026/27”, ha añadido Rocío Gil.

Por su parte, representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia han destacado: “El objetivo de este tipo de iniciativas es promocionar la actividad física pero también la unión entre los vecinos y vecinas, y en este sentido la marcha nórdica es una actividad deportiva que permite afianzar un hábito saludable y estrechar lazos entre personas”.

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¿Qué es la marcha nórdica?

Cabe recordar que la Marcha Nórdica es una disciplina deportiva que se basa en caminar utilizando bastones especiales, creados para generar impulso y favorecer el movimiento del cuerpo, no solo para brindar apoyo. Originada como método de entrenamiento para practicantes de esquí, permite trabajar cerca del 90% de la musculatura, al implicar simultáneamente la parte superior e inferior del cuerpo. Se trata de una actividad de bajo impacto físico, adecuada para mejorar la capacidad cardiovascular, la postura corporal y el tono muscular, y puede ser practicada por personas de todas las edades.