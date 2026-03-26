Iván Penalba afronta otro desafío en el Mundial de Ultrafondo de 48 Horas

Los valencianos Iván Penalba y Carmen María Pérez forman parte de la selección española de Ultrafondo que desde este viernes 27 de marzo participa en el Campeonato del Mundo de Ulltrafondo de 48 Horas que se celebra en Milán. La prueba arrancará a las 12:00 horas deen un circuito de 1.400 metros al que los ultrafondistas darán vuelta durante 48 horas. Entre los objetivos del ultrafondista de Alfafar es intentar batir el récord de España de 48 horas, uno de los que ún le faltan en su colección. Para ello tendrá que superar la cifra de 385 kilómetros.

Penalba, poseedor del récord de España en las modalidades de 12 h (158,631 km) y 24 h (274,332 km) y que posee el récord mundial de 12 horas en cinta de correr (155,080 km), luchará por las primeras posiciones en el Mundial y continuar con su racha de grandes resultados. Penalba llega con la vitola de haber completado la trilogía de las pruebas más duras del mundo: la Arrowhead 135, la Badwater 135 y la Brazil 135 donde ha corrido a temperaturas extremas de calor y de frío. El Valenciano, además de buscar el podio individual también tratará de contriubir a que la selección española suba al podio final.

La selección española de ultrafondo, preparada / RFEA

Muy motivado

El valenciano se mostró orgulloso de formar parte del equipo español: "He realizado muchos proyectos inolvidables, y este no está siendo menos, ya que además de ser un campeonato Mundial y una prueba que desafiará mis límites físicos y mentales a nivel personal, va a ser muy especial porque lo realizamos en equipo. Y no un equipo cualquiera, sino un grupo de maravillosas personas y apasionad@s de la ultradistancia llenas de ilusión. Me siento muy afortunado y agradecido a tod@s por hacerlo tan fácil y tener tanta predisposición a crear algo histórico. Ahora solo queda rematar la experiencia y ponerle la guinda sumando kilómetros y kilómetros".

En la prueba participará la también ultrafonsita valenciana y pareja de Penalba, Carmen Pérez, aunque en su caso, lo hará solo como preparación para su próximo reto: el Ultrabalatón, una prueba de 209 kilómetros que bordea el Lago Balaton, el más extenso del mundo.

El evento está organizado bajo el paraguas de la International Association of Ultrarunners, organismo que regula las competiciones internacionales de ultramaratón. Aunque el calendario oficial incluye pruebas de 24 horas, 50 km o 100 km, las carreras de 48 horas representan una de las especialidades más duras y menos frecuentes del panorama competitivo .

Noticias relacionadas

En Milán se darán cita selecciones nacionales y atletas independientes procedentes de todos los continentes, consolidando el carácter global de una disciplina en constante crecimiento.