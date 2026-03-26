El COI excluye a atletas trans de los Juegos Olímpicos y desata una 'tormenta global'

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó una nueva política de elegibilidad que prohíbe la participación de atletas transgénero en la categoría femenina de los Juegos Olímpicos. Esta decisión, anunciada recientemente, se aplicará a partir de Los Ángeles 2028 y se alinea con medidas impulsadas por el presidente Donald Trump sobre el deporte femenino.

Según el COI, la participación en competiciones femeninas quedará restringida a "mujeres biológicas", una condición que será determinada mediante una prueba genética del gen SRY, vinculado al desarrollo sexual masculino. La organización sostiene que esta normativa busca "garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina".

Actualmente, no existe claridad sobre cuántas atletas trans compiten a nivel olímpico. En los Juegos de Juegos Olímpicos de París 2024 no participó ninguna mujer trans, mientras que la halterista Laurel Hubbard sí compitió en Tokio 2021, sin obtener medalla.

El nuevo reglamento no tendrá carácter retroactivo ni afectará al deporte base o recreativo. Sin embargo, también introduce restricciones para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como la campeona olímpica Caster Semenya, cuyo caso ha generado debate legal y científico en los últimos años.

Un cambio clave en la "protección de la categoría femenina"

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la medida señalando que "incluso las diferencias más pequeñas pueden decidir una competición", y que permitir competir a personas con ventajas biológicas supondría una desigualdad estructural.

Antes de esta decisión, deportes como atletismo, natación y ciclismo ya habían adoptado normas similares, excluyendo a atletas trans que hubieran pasado por la pubertad masculina. Además, el COI respalda su postura en estudios que indican que los hombres presentan ventajas físicas derivadas de la testosterona, especialmente en fuerza, resistencia y potencia.

El documento oficial también afirma que la prueba del gen SRY es actualmente el método más preciso y menos invasivo para determinar el sexo biológico. Este gen, presente en el cromosoma Y, activa el desarrollo masculino durante la gestación.

El anuncio supone la primera medida de impacto impulsada por la zimbabuense Coventry, presidenta del COI desde hace un año. Si bien no afectará retroactivamente los resultados de ediciones pasadas, sí alterará de manera decisiva el escenario olímpico a partir de 2028 en los Estados Unidos. En concreto, la medalla de oro obtenida por la boxeadora argelina Imane Khelif durante los Juegos de París 2024 no se verá afectada.

Sede del COI / SD

Debate abierto: derechos humanos vs. equidad deportiva

La medida no está exenta de polémica. Diversos expertos en derechos humanos y colectivos activistas han advertido que la verificación obligatoria del sexo podría vulnerar derechos fundamentales y generar exclusión.

Casos recientes, como el de la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, que superó las pruebas genéticas, muestran la complejidad del debate. Paralelamente, en Estados Unidos, la política de Donald Trump incluyó medidas como restricciones de visado y retirada de financiación a organizaciones que permitan la participación de atletas trans en categorías femeninas.

Noticias relacionadas

En este contexto, el COI busca establecer un marco global uniforme, sustituyendo el modelo anterior en el que cada federación deportiva fijaba sus propias reglas.