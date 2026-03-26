Recorrido y cortes de tráfico por la Carrera 10KFem

Este fin de semana, València acoge diversos eventos por los que se habilitará un dispositivo para reorganizar el tráfico. La mañana del domingo se celebrará la 10K femenina con motivo del “Día de la Mujer Deportista” y la tarde del sábado tendrá lugar el desfile de Carnaval Russafa Culturaviva.

La 12ª edición de la carrera “10K Femenina Día de la Mujer Deportista” organizada por la Asociación Nosotras Deportistas, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal está destinada a celebrar el “Día Internacional de la Mujer en el ámbito deportivo”.

La carrera tendrá lugar entre las 9:00 y las 10:30 horas, aunque el Passeig de l’Albereda, entre el Pont de l’Exposició y el de les Flors-Alcaldessa Rita Barberá, se mantendrá cerrado desde las 4:30 horas para el montaje de la salida y meta. También se cortará el Passeig de l’Albereda entre el Pont del Regne y el puente de Montolivet desde las 6:00 por el montaje del avituallamiento.

Recorrido

El itinerario de la carrera es el siguiente: paseo de la Alameda, plaza Saragossa, avenida Aragó (en contradirección al sentido del tráfico motorizado), plaza Cardenal Vicente Enrique y Tarancón para volver por la avenida Aragó sentido plaza Saragossa, avenida del Port, calle Pare Tomás Montañana sentido avenida Balears, rotonda con Eduard Boscà, Alameda, avenida França, plaza Europa, Alameda de nuevo hasta el puente del Regne, Alcalde Reig, Jacinto Benavente, plaza América, Navarro Reverter, Porta de la Mar, Colón, Xàtiva, plaza del Ayuntamiento, Barques, Pintor Sorolla, calle Palau de Justícia, calle del Justícia, Pont d’Aragó y Albereda hasta la meta.

Restricciones al estacionamiento

Estará prohibido estacionar en ambos laterales y la zona central de la Alameda (entre el puente de la Exposició y el de las Flors-Alcaldessa Rita Barberá) desde el sábado 28 a las 14:00 horas y hasta el domingo a las 13:00 horas. También estará prohibido en el lado de los números pares de avenida Balears, entre Pare Tomás Montañana y Vicente Beltrán Grimal, desde el sábado a las 22:00 horas y hasta el domingo a las 13:00 horas.

Afecciones al transporte público

EMT ha planificado nuevos recorridos en un total de 14 líneas con el objetivo de acercar a los ciudadanos lo máximo posible a sus destinos. Para llegar hasta el entorno más cercano a la salida y meta de la carrera, en el Passeig de l’Albereda, la compañía municipal recomienda las líneas 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 70, 71, 81, C2, 94 i 95. Se pueden consultar todos los cambios en el apartado “Estado del servicio” de su web y en las redes sociales de EMT València.

Carnaval Russafa Culturaviva

El sábado 28 se celebra el tradicional pasacalle del Carnaval Russafa Culturaviva, que se traslada al barrio de Malilla y al Parc Central. Implicará el corte de tráfico de la calle Joaquín Benlloch, de 16:30 a 22:00 horas aproximadamente.

El pasacalle organizado por la Asociación Intercultural África en la Diáspora y Jarit por las calles de Malilla y hasta el Parc Central. La celebración se ha trasladado a este sábado después de que se suspendiera por alerta meteorológica el pasado 14 de febrero.

El recorrido, de 16:30 a 22:00 horas, se iniciará en la calle Joaquín Benlloch (a la altura del CEIP Pablo Neruda) y hasta el Parc Central por debajo del paso elevado de Giorgeta. Desde las 9:00 y hasta las 22:00 horas del sábado estará prohibido estacionar en Peris y Valero (bajo el paso elevado de Giorgeta), desde Murla hasta el Parc Central.