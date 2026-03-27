Cuenta atrás para el Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de la Cerámica’

El Polifuncional de L’Alcora volverá a convertirse este sábado en uno de los grandes escenarios del taekwondo nacional con la celebración del XXVI Open Internacional “Ciudad de la Cerámica”, una cita consolidada en el calendario que reunirá a más de 1000 deportistas en una jornada de competición ininterrumpida.

El torneo, organizado por el Club Deportivo Granjo con el respaldo del Ayuntamiento de L’Alcora y la Diputación de Castellón mantiene su carácter internacional con la presencia de clubes llegados desde distintos puntos de España y delegaciones extranjeras (Francia, Inglaterra y Marruecos ya han confirmado su asistencia), en un evento que ha ido ganando dimensión competitiva año tras año

Una estructura de alto nivel para una competición masiva

La magnitud del Open se reflejará en su despliegue organizativo. La competición de combate se desarrollará en horario de mañana (de 8:00 a 14:30 horas) sobre 10 pistas equipadas con sistemas electrónicos de petos y cascos, lo que garantiza precisión en la puntuación y dinamismo en los combates.

La competición de combate se desarrollará en horario de mañana (de 8:00 a 14:30 horas) sobre 10 pistas. / Javier Cloquell

Por la tarde, será el turno del poomsae, que contará con 6 pistas habilitadas entre las 15:30 y las 20:00 horas, completando así una jornada que abarcará todas las disciplinas del taekwondo.

El evento movilizará un amplio equipo humano, con 40 árbitros en combate, 30 en poomsae y alrededor de 30 personas en labores organizativas, desde controles de acceso hasta logística y gestión de competición. Una estructura necesaria para dar respuesta al volumen de participación previsto.

De la base a la élite: todas las categorías en acción

Uno de los rasgos diferenciales del Open de la Cerámica vuelve a ser su carácter inclusivo en términos deportivos. La competición reunirá desde categorías de iniciación hasta niveles máster, permitiendo ver en acción tanto a jóvenes promesas como a deportistas consolidados.

El formato competitivo se adaptará a cada etapa, con combates más dinámicos en edades tempranas y mayor exigencia táctica en categorías superiores, mientras que el poomsae ofrecerá un escaparate técnico donde se valorará la precisión, la ejecución y la evolución de los competidores.

Un evento que trasciende la competición

Más allá del apartado deportivo, el Open también tendrá un espacio para el reconocimiento institucional. A las 12:30 horas se celebrará un acto de entrega de placas en agradecimiento a los patrocinadores Torrecid, Caixa Rural L’Alcora y Villarreal CF, así como a las entidades colaboradoras, entre ellas la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de L’Alcora, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

El Open también servirá como escenario para rendir homenaje a una de las grandes figuras del taekwondo español, Joel González, campeón olímpico en Londres 2012 y subcampeón en Río 2016, además de doble campeón del mundo. Considerado uno de los deportistas más laureados de este deporte en España, su trayectoria ha sido clave en la proyección y crecimiento del taekwondo en España.

L’Alcora, punto de encuentro del taekwondo

Con una estructura reforzada, participación internacional y representación de todas las categorías, el Open de la Cerámica reafirma su papel como uno de los torneos más relevantes del calendario autonómico y nacional.

Durante una jornada, L’Alcora volverá a situarse en el centro del taekwondo, en un evento que combina volumen, nivel competitivo y capacidad organizativa y que sigue creciendo como referencia dentro del circuito.