El Dia de l'Esport fomenta el regreso a los juegos tradicionales y la actividad al aire libre

Un año más, y ya van once, la Fundación Trinidad Alfonso y la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana han celebrado el Dia de l'Esport, una jornada en la que, a través de los centros educativos de la Comunitat Valenciana se fomenta la práctica deportiva y la actividad física entre los niños y niñas. La jornada se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física que se celebra cada 6 de abril. Al coincidir con las vacaciones de Pascua, la celebración en los colegios y centros escolares se ha adelantado a este viernes 27 de marzo.

Celebración Dia del Deporte /

Más de 400.000 niñas y niños

Más de 1000 centros y alrededor de 400.000 alumnos han participado en una jornada que se ha celebrado sumultáneamente a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. En la provincia de València, el acto principal se ha desarrollado en el Parc Central de Paterna donde se ha reunido cerca de un millar de alumnos procedentes de los centros escolares de Paterna y de localidades vecinas. Cada año la Fundación Trinidad Alfonso y la Dirección General de Deporte, además de fomentar la práctica deportiva, aprovecha la jornada también para inculcar valores y un estilo de vida saludable entre las niñas y niños. En esta ocasión, el lema que ha presidido toda la jornada ha sido 'Jugar como siempre para conectar como nunca'. El objetivo por tanto ha sido acercar a los escolares a juegos tradicionales muchas veces olvidados y a alejarse de las pantallas.

La jornada de Paterna, que se ha celebrado con la la colaboración de Decathlon y Cola-Cao, ha contado con la asistencia de Daniel McEvoy (secretario autonómico de Educación de la GVA); Luis Cervera (director general de Deporte de la GVA); Juan Antonio Sagredo (alcalde de Paterna) y Juan Miguel Gómez (director de la Fundación Trinidad Alfonso).

Las instituciones respaldaron el Dia de L'Esport / M. A. Montesinos

Recuperar los juegos tradicionales

Los participantes en el Dia de L'Esport han podido así redescubrir los juegos de sus padres, de sus abuelos y disfrutar jugando en equipo a juegos como les birles, el raspall, la comba, las canicas, el fútbol de chpaas, el canut, el sambori, el raspall, el tres en raya, carrera de sacos... Con la colaboración de profesorado de los distintos centros educativos de Paterna y los monitores del Seminario Sin Límite de Paterna que trabaja desde hace varios años por fomentar la actividad física entre los escolares, los niños y niñas disfrutaron de una gran jornada con la que reivindicaron la importancia de volver a jugar en los parques, en las calles... Para escenificarlo y como colofón, los niños y niñas descubrieron un gran mural que cambió el blanco y negro de un parque solitario y olvidado a un mundo de color, diversión y juegos. Los escolares despidieron la jornada con un baile que simbolizó la unión y la inclusión.

Los escolares descubrieron un gran mural conmemorativo / M. A. Montesinos

Juan Miguel Gómez: "Hemos pasado de 90 colegios a 1.100"

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso destacó la gran implicación de los centros escolares valencianos en el Día de L'Esport: "Han participado más de 1.100 centros, cerca de 400.000 niños y niñas, no hay rincón de la Comunitat Valenciana donde no haya actividad al igual que aquí en el Parque Central de Paterna. Ha sido un día fatástico y creo que ha sido un gran acierto apostar por la recuperación de los Juegos Tradicionales".

Gómez agradeció también "toda la implicación del profesorado, sin ellos esto sería imposible", y resaltó la consolidación del Dia de l'Esport: "empezamos hace diez años con 90 centros y ya hemos alcanzado los 1.100, ese crecimiento ha sido posible gracias a la implicación de los profesores que ha visto esta celebración como una herramienta para formar a los niños, para implicarles. Hoy es sólo la punta del iceberg, la culminación de muchas jornadas previas en las que les han eseñado a sus alumnos los juegos tradicionales, juegos que practicábamos cuando éramos pequeños y que han tenido una gran aceptación entre todos. Es una felicidad ver a tantos niños jugando en la calle, que se olviden un poco de las pantallas".

El Dia de l'Esport es uno de los muchos programas que desarrolla a Fundación Trinidad Alfonso en su labor de fomento del deporte: "Nos basamos en tres líneas, que es el apoyo a los deportistas, eventos y deporte de base. El primer paso es el fomento del deporte de base, en el futuro ya veremos si alguno llega a ser deportista del Proyecto FER pero eso es algo secundario, lo importante es inculcar la práctica del deporte desde la edad escolar", afirmó Gómez que reiteró la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso con "la Generalitat, con los colegios... así es más fácil llegar a la meta".

Gran participación / M. A. Montesinos

Luis Cervera: "La mejor alternativa a las pantallas es el deporte y la actividad física"

El Director General de Deporte, Luis Cervera, resaltó la importancia de celebrar el Dia de L'Esport: "Es una celebración que reivindica el deporte como una herramienta de salud, educación e intentamos que en la etapa de la infancia y adolescencia los chicos y chicas se conciencien en la importancia del deporte, de todo lo que aporta a su desarrollo". Cervera también resaltó la importancia del lema de esta edición, el regreso a los juegos tradicionales: "tenemos que luchar por evitar la sobreesposición de los niños y niñas a las pantallas. Esta jornada aúna deporte, cultura e historia ya que ha permitido que los escolares descubran y conozcan tradicionales".

Cervera se congratuló de la gran aceptación que tiene cada año el Dia de l'Esport, una iniciativa que sigue creciendo: "Es un día muy especial para todos los escolares y centros, muy esperado, que se prepara con los profesores durante mucho tiempo". El Director General de Deporte destacó las conclusiones de un informe realizado recientemente "hemos constatado de foma analítica a través de un estudio los muchos beneficios que reporta el deporte a los niños y jóvenes en contraposición con la sobreesposición a las pantallas. La mejor alternativa es el deporte, los juegos en grupo, como hemos hecho hoy. Los centros escolares son fundamentales en la promoción de la práctica deportiva a través de la asignatura de Educación Física y de actividades extrascolares".

El Director General del Deporte resaltó la simbiosis y colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso que preside Juan Roig: "Todo el proyecto de Comunitat de l'Esport, de convertir a la Comunitat Valenciana en un referente del deporte es algo en lo que trabajamos estrechamente junto a la Fundación. El deporte es una actividad de interés público y tenemos que colaborar en su promoción. El Dia de l'Esport es solo una muestra más de ello".

Daniel McEvoy: "Desde la Conselleria de Educación trabajamos para alejar a los jóvenes de las pantallas".

Daniel McEvoy (secretario autonómico de Educación de la GVA) resaltó el éxito de la jornada: "Me parece una iniciativa excelente, hay que dar la enhorabuena al ayuntamiento de Paterna, a la Fundación Trinidad Alfonso y por supuesto a la colaboración de la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Deporte y la Conselleria de Educación". McEvoy destacó la importancia de fomentar la actividad física y alejar a los niños y niñas de un consumo abusivo de las pantallas: "El lema de esta edición, que fomenta la vuelta a los juegos tradicionales es algo con lo que estamos muy implicados en la Conselleria de Educación. Hemos prohibido el uso de los móviles en los colegios e institutos, salvo emergencias. Hemos constatado de que los chicos y chicas han retomado los juegos tradicionales, que ha mejorado la comunicación e interacción entre ellos. Es muy bueno fomentar la actividad física que además redunda en la salud mental, estamos encantados de colaborar con este Dia de l'Esport". McEvoy resaltó la importancia de recuperar tradiciones: "cuando yo era pequeño, el patio del colegio era eso, jugar a todo tipo de juegos, este tipo de actividades sirve para eso. Es muy triste muchas veces pasar por un parque y ver un grupo de chavales que cada uno está con su móvil y apenas interactúan entre ellos".

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El secretario autonómico de Educación reiteró la colaboración con la Dirección General de Deporte: "A lo largo de todo el curso organizamos muchas activides de forma conjunta, estamos encantados de colaborar. Es muy bonito saber que en toda la Comunitat Valenciana se está celebrando de forma simultánea el Dia de l'Esport".