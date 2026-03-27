Escándalo en Estados Unidos: Tiger Woods, detenido tras sufrir un grave accidente de coche

El golfista Tiger Woods, ganador de quince 'grandes', fue detenido este viernes por negarse a someterse a prueba de orina tras verse involucrado en un accidente de carretera en Jupiter Island, en Florida, del que salió ileso, según informó la oficina del alguacil del condado de Martin.

Tiger Woods, en una imagen de archivo. / AP

"Ha sido acusado de conducir bajo la influencia (DUI) con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal", dijo un oficial de la oficina del alguacil en una rueda de prensa, precisando que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, pero mostraba signos de "deterioro".

Tiger Woods, que actualmente tiene 50 años, llevaba meses preparándose para regresar a la competición con el objetivo de disputar al menos el Masters de Augusta, torneo que ha conquistado en cinco ocasiones. Sin embargo, arrastra una lesión en el tendón de Aquiles que se produjo en 2025, lo que complica seriamente su vuelta.

Largo historial al volante

Woods ya sufrió un grave accidente en 2021, cuando el vehículo que conducía dio varias vueltas de campana. Quedó atrapado en su interior y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por múltiples fracturas en las piernas. Años antes, en mayo de 2017, fue encontrado inconsciente al volante en Jupiter y posteriormente se declaró culpable de conducción imprudente.

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En 2009 también protagonizó otro incidente al estrellar su todoterreno contra la vivienda de un vecino. En aquella ocasión, su entonces esposa, Elin Nordegren, rompió una de las ventanillas con un palo de golf para sacarlo del coche. Ese episodio destapó además varios escándalos de infidelidad que dañaron seriamente su imagen pública en la sociedad estadounidense.