Héctor Tolsá: "Espero ser seleccionado para el Campeonato del Mundo Sub-23"

Los jóvenes triatletas valencianos Héctor Tolsá y Xavi Cabanilles afrotan un curso 2026 de reto. Héctor realiza el complicado salto a la categoría Sub-23 y Xavi pasa de Juvenil a Júnior. Los dos arrancan la temporada con la presencia, este fin de semana, en la Copa de Europa de Quarteira (Portugal). Absoluta, para Tolsá y Júnior, para Xavi.

Héctor Tolsá

Héctor Tolsá García (Ontinyent, 20 años) se enfrenta en este 2026 al importante salto de Júnior a Sub-23 con el objetivo de empezar a hacerse un hueco en las competiciones internacionales Absolutas. Hasta el momento, ha disputado tres Copas del Mundo: la de Valencia, en 2024, y las celebradas en territorio asiático a finales de 2025. “Las de Japón y Corea del pasado mes de diciembre no me salieron nada mal. Demostré que puedo competir con algo más que dignidad en las Copas del Mundo. Espero seguir haciéndolo en los próximos meses. Y, por supuesto, pese a estrenarme en la categoría, espero ser seleccionado para el Campeonato del Mundo Sub-23. Sé que este año va a ser muy complicado, pero, en el fondo, es una motivación más”, comentó al Proyecto FER Héctor, quien destapa el curso 2026 este sábado.

El joven deportista FER no pudo rubricar, como hubiera deseado, su paso por la categoría Júnior. El pasado 17 de octubre, estaba disputando en Australia el Campeonato del Mundo, con expectativas de podio, cuando a falta de 2 kilómetros para la conclusión del segmento de carrera a pie, cuando figuraba entre los cinco primeros clasificados, un súbito y violento dolor abdominal le dejó fuera de combate. “Nunca me había pasado algo así. Ha habido carreras en las que, de repente, me ha entrado flato, pero lo he podido sobrellevar. Sin embargo, lo que me ocurrió en Australia fue algo tan rápido como intenso. Incluso, estuve a punto de abandonar. Todavía hoy lo lamento, porque tenía excelentes sensaciones y me veía con serias opciones de podio”, recordó Héctor.

Xavi Cabanilles

El pasado fin de semana, atleta. Este próximo domingo, triatleta. El polivalente y polifacético Xavi Cabanilles sigue desdoblándose. El pasado sábado, Xavi (Gandía, 17 años) se proclamó campeón de España Sub-20 en los 3.000 metros con un crono más que respetable: 8:09;96, récord del Campeonato. Este domingo, cambiará de registro y de indumentaria, y disputará su primera prueba internacional de triatlón en la presente campaña, la Copa de Europa Júnior de Quarteira (Portugal).

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Xavi Cabanilles compagina atletismo y triatlón. / PROYECTO FER

Cabanilles ya compitió en Quarteira el pasado año, en categoría Juvenil. Ahora, ya es Júnior. En 2025, ocupó la 21ª plaza (del total de 70 competidores). Este domingo, sacará las primeras conclusiones del cambio de rumbo deportivo decidido hace medio año. Desde octubre, el deportista FER pasa algunas semanas en Galicia. “Me ofrecieron la oportunidad de incorporarme a un grupo de entrenamiento de alto nivel y con Javier Gómez Noya al frente. Me atrajo la propuesta por la experiencia y trayectoria de Javier. En todo caso, mantengo el contacto con mi entrenador de siempre, Carlos Ferrando, y sigo estando en Gandía durante algunas semanas”, comentó Xavi a la web de Proyecto FER. “De cara a este domingo en Quarteira, un top-10 estaría bien, pero, de inicio, no lo firmo”, acabó Cabanilles.