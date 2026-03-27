Picassent recibe al Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera

Este sábado 28 de marzo el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera recalará en Picassent con el VI 10K Ciutat de Picassent. Esta carrera de 10 kilómetros, organizada por el Grupo de Recreación Deportiva Picassent Corre, tendrá su salida a las 18:00 horas en el Polideportivo Municipal de esta población de la comarca de l´Horta Sud y acogerá a cientos de participantes de todas las categorías. El Circuit vuelve a recorrer los lugares más emblemáticos de l´Horta Sud y la Ribera Baixa, en torno al mayor lago de España.

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Picassent, Sueca, Silla, El Perelló, Almussafes, Sollana, Riola, Alfafar y Catarroja.

Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.

En sus diez ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.

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