El Servigroup Benidorm afronta su última final por la permanencia en Leganés.

El Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado la última jornada de la Superliga Masculina con todo por decidir. El conjunto dirigido por Matías Guidolin visita al UC3M Voleibol Leganés en el Pabellón Europa, en un duelo directo que marcará el desenlace de la temporada.

Publicación de Facebook del Club Voleibol Playas de Benidorm.

De las cábalas por la permanencia...

Con ambos equipos empatados a 20 puntos, la ecuación es clara: un solo punto basta para asegurar la permanencia. Sin embargo, el contexto competitivo convierte el encuentro en una auténtica final, con múltiples escenarios abiertos y la emoción llevada al límite.

La lucha por evitar la última plaza de descenso se decidirá en una jornada unificada donde el Servigroup Benidorm dependerá únicamente de sí mismo.

El conjunto benidormense parte en ventaja respecto al Bus Leader San Roque, que afronta la jornada con 18 puntos y obligado a sumar los tres ante el Club Voleibol Melilla para mantener opciones.

De este modo, el escenario es claro. El Servigroup Benidorm asegura la permanencia sumando al menos un punto. Solo perdería la categoría si cae sin puntuar y el conjunto canario logra la victoria por tres puntos.

...a la ilusión de los play-off

Más allá de la permanencia, el Servigroup Benidorm llega a esta última jornada con un escenario tan improbable como ilusionante: la posibilidad de alcanzar los play-off.

Para ello, los de Guidolin deberán imponerse por 0-3 en Leganés y esperar que el Unicaja Costa de Almería caiga por el mismo resultado ante el Léleman Conqueridor Valencia. Un doble resultado complejo, pero que mantiene viva la ambición del equipo en el tramo final de la temporada. “Tenemos opciones, aunque mínimas, de clasificarnos para el play-off. Vamos con las mejores expectativas”, señaló Guidolin.

Así llegan los equipos

El conjunto benidormense llega a la cita en buenas condiciones físicas y con todos sus jugadores disponibles, tras una semana de trabajo enfocada en afinar detalles y llegar en plenitud al partido decisivo. “Estamos con muchas expectativas. Nos jugamos todo en este último partido en Leganés. Hemos ajustado cargas, trabajado bien físicamente y queremos llegar con todos los jugadores sanos para este partido tan importante”, señaló Matías Guidolin.

El técnico benidormense advirtió sobre la dificultad del encuentro, independientemente de la dinámica reciente del rival: “No hay que fijarse en su dinámica reciente. Va a ser un partido muy difícil”.

El UC3M Voleibol Leganés ha incorporado recientemente al cubano Sequeira, un refuerzo que puede cambiar el planteamiento del partido y elevar el nivel competitivo del conjunto madrileño. “Seguramente saldrán con su mejor equipo. Tenemos que estar preparados para todo lo que se dé en el juego”.

Un escenario con gratos recuerdos

El Pabellón Europa de Leganés no es un escenario cualquiera para el Servigroup Benidorm. Hace justo un año, el equipo escribió allí la página más brillante de su historia logrando el ascenso a la Superliga Masculina.

Ahora, el destino vuelve a cruzar ambos caminos en un partido que puede sellar la permanencia en la élite del voleibol nacional.

Además, el equipo no estará solo. Numerosos aficionados benidormenses se desplazarán hasta Leganés para acompañar al equipo en este momento decisivo de la temporada.

Con la permanencia al alcance, la ilusión del play-off aún viva y un rival directo enfrente, el Servigroup Playas de Benidorm afronta una de las citas más importantes de su historia reciente. “Tenemos que encontrar la victoria para cumplir con los objetivos”, concluyó Guidolin.

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El desenlace de toda una temporada se decidirá en Leganés.