Superdeportes 27/03/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 28 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a la capitana de la selección Sub-14 de la FHCV, Marina Ros, y al seleccionador, Vicente Alós, tras conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, disputado en Asturias. Además, en la sección multideporte de FibraValencia repasamos la previa del Léleman Conqueridor Valencia, que cierra la Fase Regular de la Superliga Masculina de Voleibol, y de FibraValencia Les Abelles, que recibe al Fénix, en el Pantera, tras ganar el pasado fin de semana a Complutense Cisneros. Por otra parte, charlamos con el culturista valenciano Fede Guevara, tras su debut como profesional en Estados Unidos. El atleta IFBB Pro logró un quinto puesto y subió al podio en el Fitworld de San Diego (California). Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con Puchol II. El pilotari profesional de Vinalesa llega acompañado de nuestro experto Aureli López, antes de viajar a Argentina para disputar el Mundial de Pelota a Mano de Mendoza. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).
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