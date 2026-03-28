Guadassuar posa el fermall d'or amb la Lliga CaixaBank Pro2
Este 29 de març es jugarà la gran final de raspall Pro2 a les 17.00 hores entre els equips d'Ondara-Portal de la Marina i Sueca. I després serà el torn per a l'escala i corda amb la batalla entre Moixent i Vinalesa
El trinquet de Guadassuar acollirà este diumenge 29 de març la doblegue final de la Lliga CaixaBank de Pro2. A partir de les 17.00 hores arrancarà l'acció amb la final de raspall entre Terrades II i Terrades (Ajuntament Ondara-Portal de la Marina) i el trio de Bonillo, Rosen i Izán (Ajuntament de Sueca). Una vegada es coneguen els penúltims campions de la competició, serà el moment per als equips d’Abel i Rubén (Moixent) contra el de Vicent i Ulisses (Vinalesa). Les dos finals es podran seguir a través del canal de YouTube de la Federació de Pilota Valenciana.
Dos finals que posaran el fermell de final a les cinc competicions que s'han desenrotllat de manera simultània des del mes de gener. La Lliga CaixaBank de raspall Pro2 comptarà amb els germans Terrades pugnant pel títol contra el trio de Sueca. La parella pot fer història en este trofeu com els primers germans a guanyar-lo. Han fet mèrits liderant la fase regular i destronant a dos jugadors que havien guanyat el títol en 2024 (Boronat) i en 2025 (Javier). Però el trio no es queda arrere. Un equip que ha sabut adaptar-se a totes les dificultats de la temporada després de la baixa inicial d’Ibiza i un Bonillo que ha compaginat la seua participació en Pro2 amb partides de Pro1 cobrint a Vercher. El de Sueca representa al seu municipi de la mà d’un Rosen que l’ha protegit com a mitger durant tota la Lliga. No obstant això, en la punta han patit canvis: primer va ser Pau Sales fins a la penúltima jornada de fase regular, i després ha entrat Izan per a cobrir la lesió del punter. En semifinals van eliminar a Favarero i Néstor, i ara estan a un pas de complir el somni.
La Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro2 tancarà la competició amb el duel entre Abel i Rubén (Moixent) contra el de Vicent i Ulisses (Vinalesa). Els de Moixent van passar com a primers de grup amb 7 punts i tenen la confiança després d’haver derrotat als seus rivals per 60-30 en la fase regular. No obstant això, ho van fer jugant com a locals en el trinquet de Moixent. Ara són Vicent i Ulisses els que busquen donar-li la volta a la situació després d’haver doblegat en semifinals a un equip candidat al títol: Héctor i Morret (Sueca). La final que tancarà el teló d’esta edició 2026 de la Lliga CaixaBank arrancarà a les 18.30 hores.
Copa Diputació d'Alacant
Les semifinals de la V Copa Diputació d’Alacant de raspall femení es van jugar ahir en el trinquet de l'Alqueria d'Asnar amb resultats favorables per a Ana-Fanni i per a Victoria-Myriam. Les primeres es van imposar per 25-15 a Maria, Mar i Júlia, mentre que l’equip de la número u va fer el propi per 25-20 contra Erika, Natalia i Amparo en una gran partida de les 5 jugadores.
Este diumenge continuaran els quarts de final de la Copa Diputació d’Alacant en la modalitat d’escala i corda. Pere Roc II i Nacho s’enfrontaran a les 11.30 hores a Puchol II, Bueno i Guillermo en el trinquet de Benidorm.
