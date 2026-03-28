El Léleman Conqueridor cae en Almería y jugará los playoff contra CV Melilla

El Léleman Conqueridor cerró con derrota la fase regular de la Superliga. Unicaja Costa de Almería hizo los deberes llevándose el partido por 3-1 (25-22/26-24/19-25/25-18) en el Pabellón Moisés Ruiz y dejó a los valencianos con la mirada puesta en el Pamesa Teruel contra Cisneros La Laguna, que llegó al quinto set. De ese partido salía el rival de cuartos de final para los de Pablo Díaz, que tendrán que medirse finalmente al CV Melilla, rival que al que ya se enfrentaron en la pasada Copa del Rey.

Los locales no quisieron complicarse la clasificación a los playoff y empezaron llevándose el primer set que les daba acceso a la fase final de la Superliga. Una primera manga con alternativas en ambos lados de la red que empezaron dominando los verdes con un 8-6 que logró neutralizar Juanmi con un bloqueo sobre Mikko Räsänen. En los mandos al saque estaba Paulo Renan que llevó el parcial al 8-11. El tiempo muerto de Almería despertó al finlandés que logró recuperar la ventaja y poner a los suyos 16-15. El partido se inclinó a favor de Unicaja Costa de Almería en el tramo decisivo y con ese set certificaron el pase a los playoffs (25-22).

Segundo set

Tampoco pudieron hacerse con el segundo los valencianos, que llevaron la delantera con Juanmi González y Rubén López como protagonistas. Los visitantes mantenían el marcador con dos tres puntos arriba, pero poco a poco la ventaja se iba esfumando. Un error en ataque ponía por delante a los almerienses que recuperaban un tanteo favorable. Unicaja Costa de Almería se afianzaba yendo por delante y el partido entraba en una bonita dinámica. Una bonita finta de Bertassoni a la que respondía Borja Ruiz mantenía el pulso hasta el 22-21. El Léleman la tuvo a manos de Pernambuco para tomar la delantera pero los almerienses se resistieron para mantener la ventaja. Ambos entrenadores utilizaron sus correspondientes tiempos muertos para enfriar el saque de sus oponentes pero los locales acabaron llevándose también la segunda manga por 26-24.

Remate de Manu Furtado en el partido entre Unicaja Costa de Almería y Léleman. / Léleman

Minutos para los menos habituales

Con el partido muy de cara y la clasificación ya firmada, el conjunto de Almería dio entrada a los más jóvenes. Sin embargo, la experiencia del Conqueridor se hizo evidente en un set que controlaron los valencianos con amplias ventajas. Pablo Díaz también aprovechó para dar entrada a los menos habituales, donde destacó Justo Quesada con varios ataques a manos de las colocaciones de Nacho Huerta. Los valencianos firmaron el último set de la temporada de fase regular con un 19-25 porque el cuarto se iría de nuevo para los locales. Unicaja Costa de Almería mantuvo a sus futuras estrellas en pista y esta vez sí brillaron para derrotar en un cómodo set a los valencianos.

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La tensión pasó al Pabellón de Los Planos con la quinta, sexta y séptima plaza en juego. Pamesa Teruel llegó a tener bola de partido en el quinto set, lo cual habría desplazado a los valencianos a la séptima posición. Cisneros La Laguna logró remontar para afianzarse con ese quinto lugar que le enfrentará a CV Manacor, mientras que el resultado dejó al Conqueridor Valencia con la sexta plaza y volverá a verse las caras contra CV Melilla. Pamesa Teruel se enfrentará al Grupo Herce Soria y CV Guaguas mantuvo el liderato para medirse a Unicaja Costa de Almería.