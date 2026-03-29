El entrenador de Carolina Marín: "Solo te pudieron parar las lesiones, pero ninguna rival"

Fernando Rivas, entrenador de la jugadora de bádminton Carolina Marín, ha afirmado, con motivo de la retirada de la deportista, que solo las lesiones pudieron frenarla, pero "ninguna rival podría haberlo hecho", y la definió como "una luchadora capaz también de parar, de escuchar y de elegir su propio camino".

Rivas ha expresado su reconocimiento a Marín en un mensaje en las redes sociales después de que anunciara el pasado jueves su retirada y que no participará en los Europeos que se van a celebrar en Huelva, su ciudad natal, del 6 al 12 de abril, para "no poner en riesgo su cuerpo".

"Hemos vivido todo: títulos, derrotas, pérdidas, lesiones que parecían imposibles y regresos que solo tú podías hacer realidad. Siempre hacia delante, siempre con esa valentía que te define. Por eso, incluso, en la decisión más difícil, has vuelto a demostrar quién eres: una luchadora capaz también de parar, de escuchar y de elegir su propio camino", subraya el técnico granadino.

Como balance de la trayectoria de la que fue medalla de oro en Río 2016 y triple campeona del mundo, Rivas asegura: "Mi sensación ahora que todo ha pasado es que en esos momentos sólo te pudieron parar las lesiones y ninguna rival podría haberlo hecho. Nunca lo sabremos con certeza, pero yo sí lo siento así".

En su mensaje, adornado por varias imágenes en la que aparecen juntos, Rivas se considera afortunado de haber estado durante casi toda su carrera a su lado: "En estas fotos se ven muchos abrazos, pero me quedo con que no sólo han tenido lugar en las victorias, sino también en la derrota y en la dificultad".

Claudia Arce

Agradecido

"Gracias por todo lo que me has dado. Ha sido un privilegio acompañarte y seguiré a tu lado siempre", remata sus palabras de elogio a la volantista onubense.

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Recuerda que Carolina Marín llegó a Madrid siendo una niña con "un sueño enorme y una determinación que ya entonces marcaba la diferencia". "Querías ser la mejor en todo, sin matices, sin concesiones. Pero con la inocencia de no saber los sacrificios que suponía y las elecciones de vida que implicaba", añade. "Y ahí nos encontramos: con esa ambición tuya y con mi sueño de algún día escuchar el himno español en la final de unos Juegos Olímpicos. En el camino crecimos juntos: como jugadora y entrenador, pero también como personas. Porque el deporte tiene mucho que ver con la vida", reflexiona el preparador.