El Ayuntamiento de Valencia cambia la localización de los Gay Games 2026

El Ayuntamiento de València ha tomado la decisión de cambiar la localización del Village de los Gay Games 2026 que se celebran del 26 de junio al 4 de julio y que estaba previsto celebrarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) para "garantizar el descanso de los vecinos". No es idea del Ayuntamiento, sino cuestión judicial.

Tras la sentencia judicial conocida esta semana donde se exige al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de los vecinos de Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Ayuntamiento ya está trabajando para modificar el Village de los Gay Games donde están previstas actividades informativas, lúdicas y culturales.

¿Al Ciutat?

Fuentes municipales han confirmado que ya está en conversaciones con el Levante UD para trasladar las actividades al Estadio Ciutat de València.

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A pesar que el Ayuntamiento no es quien autoriza y/o da la licencia de los festivales que se celebran en CACSA (competencia de la Generalitat), el gobierno municipal va a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos. El cambio de ubicación del Village de los Gay Games es un primer paso en ese sentido, han indicado las mismas fuentes.