El Servigroup Benidorm logra la permanencia en su primera temporada en la Superliga

El Servigroup Playas de Benidormaseguró la permanencia en su primera experiencia en la Superliga masculina a pesar de caer en la última jornada en su visita al UC3M Voleibol Leganés (3-2).

El equipo que dirige Matías Guidolín afrontó este decisivo encuentro, disputado en la misma pista en la que logró el ascenso un año antes, con la necesidad de sumar al menos un punto, objetivo que consiguió con apuros, lo que dejó sin efecto la victoria del Bus Leader San Roque ante el CV Melilla (3-0).

El conjunto madrileño, que también necesitaba ganar para sellar la permanencia, dominó con claridad los dos primeros parciales y dejó al Servigroup sin margen de error.

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Los benidormenses reaccionaron a tiempo, igualaron el partido y forzaron el desempate. En el tiebreak, los locales se mostraron más acertados y se llevaron la victoria en un duelo que confirmó la continuidad de ambos equipos en la Superliga Masculina.