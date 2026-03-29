El Servigroup Benidorm logra la permanencia en un final de infarto en Leganés (3-2)

El Servigroup Playas de Benidorm escribió este sábado un nuevo capítulo para el recuerdo en el Pabellón Europa, escenario ya histórico para el club, al certificar su permanencia en la Superliga Masculina tras caer en el tie-break ante el UC3M Voleibol Leganés por 3-2 (25-21, 31-29, 21-25, 23-25, 15-13).

Un punto de oro que permite al conjunto benidormense cumplir el gran objetivo de la temporada en su debut en la élite: seguir siendo equipo de Superliga.

Un partido muy emocionante

El encuentro no defraudó. Dos equipos con la permanencia en juego, igualdad máxima en la clasificación y un ambiente espectacular en el pabellón madrileño, que presentó un lleno absoluto para la ocasión.

El Servigroup Benidorm sabía que un punto era suficiente, pero enfrente tenía a un rival directo que también necesitaba sumar tras el triunfo del Bus Leader San Roque ante el Club Voleibol Melilla, lo que elevó aún más la tensión del duelo.

El partido arrancó con un altísimo nivel por parte de ambos conjuntos. El UC3M Voleibol Leganés golpeó primero, llevándose el primer set por 25-21, apoyado en su solidez en ataque y el empuje de su afición.

El segundo parcial fue un auténtico pulso de poder a poder, con intercambios constantes, defensas espectaculares y momentos de máxima tensión. Finalmente, los locales volvieron a imponerse por un ajustado 31-29, dejando al Servigroup Benidorm contra las cuerdas tras haber dejado escapar varios puntos de set e igualar el partido.

Benidorm seguirá disfrutando del mejor voleibol / Servigroup Playas de Benidorm

Reacción del Benidorm

Sin margen de error, el equipo de Matías Guidolin sacó su mejor versión. Liderados por Miguel Ángel Martínez, Valentino Vidoni y Luca Cuminetti, los benidormenses elevaron el nivel ofensivo y ajustaron su sistema de juego para dominar el tercer set (21-25).

El cuarto parcial mantuvo la misma línea. Pese a los nervios y la presión del momento, el Servigroup Benidorm supo gestionar los momentos clave para cerrar el set por 23-25 y forzar el tie-break.

Con ese punto, el objetivo estaba cumplido: la permanencia era ya una realidad.

Lejos de conformarse, el equipo benidormense luchó hasta el final por llevarse el partido. Sin embargo, el UC3M Voleibol Leganés se mostró más acertado en los momentos decisivos del quinto set para cerrarlo por 15-13.

Un desenlace que no empaña el enorme esfuerzo de los de Matias Guidolin en un encuentro de máxima exigencia.

Objetivo cumplido en el debut en la élite

Con este resultado, el Servigroup Benidorm finaliza la temporada en la 10ª posición con 21 puntos, empatado con el Bus Leader San Roque, pero con mejor coeficiente, lo que le permite asegurar la permanencia junto al propio Leganés. El conjunto canario acompaña en el descenso al Instercap Asisa Tarragona SPSP.

Tras el pitido final, jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados desplazados celebraron sobre la pista la consecución de un objetivo que supone un paso clave en la consolidación del club en la Superliga Masculina.

El Servigroup Benidorm cierra así una temporada histórica en su debut en la máxima categoría, y ya comienza a mirar hacia el futuro con la ambición de seguir creciendo.

Noticias relacionadas

La competición entra ahora en fase de playoffs, con los cruces que definirán al campeón de la Superliga Masculina.