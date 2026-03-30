NATACIÓN
Ángela Martínez se cuelga el bronce en la Copa del Mundo
La ilicitana volvió a ser protagonista el sábado en la prueba de relevo mixto 4x1500 metros, donde subió al tercer escalón del podio junto al equipo español, completado con María de Valdés, Mateo García y Mario Méndez
La nadadora de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, Ángela Martínez (2004 / KZM Swimming Team), firmó una destacada actuación este fin de semana con el equipo nacional de aguas abiertas en la primera etapa de la Copa del Mundo, consolidándose entre la élite internacional.
Así fue la actuación de la nadadora FER
En la jornada del viernes, Martínez logró una meritoria octava posición en la exigente prueba de 10 kilómetros, deteniendo el crono en 2:01:40.00. La prueba fue dominada con autoridad por la australiana Moesha Johnson, vigente campeona mundial y subcampeona olímpica, que se impuso con un tiempo de 1:58:26.10.
Lejos de conformarse, la ilicitana volvió a ser protagonista el sábado en la prueba de relevo mixto 4x1500 metros, donde subió al tercer escalón del podio junto al equipo español. Martínez realizó la segunda posta del cuarteto formado por María de Valdés, Mateo García y Mario Méndez, contribuyendo decisivamente a que España firmara un tiempo final de 1:10:10.90, asegurando así la medalla de bronce. El triunfo fue para Alemania (1:09:24.60), mientras que Hungría se llevó la plata tras un ajustado final, apenas 2,30 segundos por detrás del conjunto germano.
Próxima cita
Con este prometedor inicio de temporada, Ángela Martínez confirma su progresión en el panorama internacional de aguas abiertas. La próxima cita del circuito mundial tendrá lugar en Santa Eulària des Riu (Eivissa) los días 24 y 25 de abril, donde la nadadora española buscará seguir ampliando su excelente
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