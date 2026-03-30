Carlos Jiménez y Clara Zacaré ganan el VII 10K Ciutat de Picassent

El pasado sábado tuvo lugar la segunda prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera en Picassent con una importante participación, con más de setecientos finishers. El VII 10K Ciutat de Picassent recorrió 10.000 metros de este municipio de la comarca de l´Horta Sud, con puntos kilométricos señalizados.

Podios

El ganador de la prueba Absoluta fue el independiente Carlos Jiménez, con un tiempo de 31:06. Completaron el podio David Gómez del Club d´Atletisme L´Om de Picassent (31:13) y Ausias Sansebastián, atleta del Petit Comité Sporteam (31:47).

El ganador de la prueba absoluta fue el independiente Carlos Jiménez, con un tiempo de 31:06. / EL CORTE INGLÉS

En categoría femenina la más rápida fue Clara Zacarés de Assegurances Lujan Team, que paró el crono en 40:19. Lydia Arseguet del Club de Atletismo Bikila fue segunda (41:26) y tercera, Carmen Martínez del Club de Atletismo Sollana (41:52).

Pruebas y objetivos

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Picassent, Sueca, Silla, El Perelló, Almussafes, Sollana, Riola, Alfafar y Catarroja.

Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.

En sus diez ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.

La siguiente carrera del Circuit será el sábado 25 de abril con la sexta edición del 10K "Vila Materal" Ciutat de Sueca.

Calendario de carreras

· 15 de febrero –XV 10K Albal "Por esa sonrisa"

· 28 de marzo – VII 10K Ciutat de Picassent

· 25 de abril – VI 10K "Vila Materal" Ciutat de Sueca

· 16 de mayo – II 10K Ciutat de Silla

· 14 de junio - V Volta a Peu El Perelló

· 20 de junio – XXVII 10K Almussafes

· 11 de julio – XXXIX Volta a Peu Sollana

· 25 de julio – XXIV Volta a Peu pel Xúquer - Riola

· 13 de septiembre – XIII Gran Fons Nocturn Alfafar

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· 4 de octubre – XLI 10K Port de Catarroja