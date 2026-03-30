Iván Penalba sube a lo más alto del podio en el Mundial de 48 Horas: "Nunca había hecho algo así, es una barbaridad"

El valenciano Iván Penalba sigue agrandando su palmarés, esta vez como integrante de la selección española de ultrafondo. El valenciano se proclamaba este domingo campeón del mundo en su grupo de edad en Campeonato Mundial de Ultrafondo de 48 horas celebrado en Milán. Además, el de Alfafar finalizaba en una gran decimoquinta posición en la clasificación general, todo un éxito ya que era la primera vez que competía en la modalidad de 48 Horas. Penalba recorrió un total de 319,3 kilómetros en su debut en la modalidad.

"Estoy superfeliz, muy contento, ha sido una gran experiencia brutal, con la delegación española de ultrafondo. Era la primera vez que me enfrentaba a una prueba de 48 horas, es una barbaridad", afirmó en declaraciones a SUPER el atleta valenciano que tuvo que enfrentarse a un duro desafío físico y mental: dar vueltas a un circuito de 1400 metros durante 48 horas.

Entre los primeros desde el inicio

Penalba incluso llegó a estar luchando por los primeros puestos de la general pero en la segunda prueba de la prueba, perdió posiciones: "la primera parte me fue muy bien, iba todo el rato en posiciones de podio: segundo, tercero...y la segunda parte ya se me hizo más pesada, sobre todo a nivel mental". Aun así, el balance para el ultrafondista valenciano es muy positivo: "muy contento porque quedé primero de mi categoría y el 15 de la general. Para ser mi primera experiencia, no puedo estar más contento. Había mucho nivel, la gente estaba muy preparada, me enfrentaba a los máximos especialistas en esta disciplina".

Iván Penalba, durante la competición / SD

Espera repetir en un futuro

Para Penalba esta experiencia es muy positiva de cara a próximas citas con la selección de ultrafondo: "Estoy muy contento de haber descubierto esta modalidad, creo que en un futuro puedo mejorar mucho mi marca y dar una sorpresa si vuelo a representar a España en un Mundial de 48 Horas. Espero en un futuro mejorar y poder atacar los grandes récord de esta disciplina".

El valenciano también se mostró contento de la recuperación en las horas posteriores a la prueba: "estoy muy bien, bastante recuperado, es una buena señal de que la planificación de entrenamientos ha sido buena", afirmó Penalba poco después de aterrizar en Valencia procedente de Milán.

El valenciano ejerció de responsable de la Delegación Española / SD

Ahora, el ultrafondista valenciano ya piensa en su próximo gran reto, "será la Badwater", afirma Penalba, que tras finalizar segundo en el mítico ultrafondo estadounidense, repetirá experiencia un año más este próximo verano.

Durante las 48 horas que duró la competición, Penalba sólo se permitió un breve descanso: "Cómo curiosidad solo tuve que parar 1h20' a dormir, aguanté sin problema en este aspecto y de alimentación fue genial, sin ningún problema pese a comer más de 50 geles y mucho arroz y pasta con huevos".

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Iván Penalba, además de competir a nivel individual, también ejerció de líder de la selección española: "Cómo máximo responsable de la delegación también estoy tremendamente feliz porque conseguimos 8 récords de grupo de edad. Además de acabar todos y de forma fantástica. Fue increíble".