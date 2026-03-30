Léleman Conqueridor y CV Melilla se reencontrarán tras la Copa

La fase regular de Superliga llegó este fin de semana a su epílogo con una jornada de transistores. El duelo por el liderato, el drama del ascenso, las batallas en la zona media por conocer los cruces de playoffs… y en esa encrucijada estuvo el Léleman Conqueridor hasta última hora. Los valencianos no pudieron llevarse nada positivo del Pabellón Moisés Ruiz ante Unicaja Costa de Almería y estuvieron a merced de resultados externos que finalmente no tuvieron impacto en la clasificación. Pablo Díaz analizaba al finalizar el partido “Nos faltó creer, luchar por ganar el partido y las sensaciones fueron bajando en nuestro juego y confianza. Fue una merecida victoria de Almería. Nosotros queríamos ganar, queríamos los tres puntos y no especular con si nos tocaba un rival u otro”.

Los andaluces se llevaron un 3-1 (25-22/26-24/19-25/25-18) que les confirmaba como octavos y con un billete para medirse al CV Guaguas. Mientras que el Léleman Conqueridor llegó a tener hasta tres emparejamientos diferentes durante la tarde del pasado sábado. La victoria momentánea de Pamesa Teruel ante Cisneros La Laguna dejaba al equipo de Nou Moles en un hipotético cruce contra Conectabalear CV Manacor. Cuando se confirmó la derrota ante los ahorradores, la mirada se fue rápidamente a Los Planos, donde los tinerfeños sumaban un punto que les confirmaba como quintos clasificados. Los turolenses llegaron a tener bola de partido, lo que hubiera emparejado al Conqueridor contra Grupo Herce Soria. Pero el tiebreak se alargó y Teruel acabó cediendo la sexta plaza en favor del Léleman.

Vuelven a encontrarse

La sexta plaza dejó un rival conocido para los de Pablo Díaz. El CV Melilla será el oponente de los cuartos de final de los playoffs. Un equipo al que ya se enfrentaron en la pasada Copa del Rey disputada en La Fonteta y que terminó con las esperanzas valencianas. Con la oportunidad de rendir vendetta, el Léleman Conqueridor tendrá que jugarse la clasificación fuera de casa. La Real Federación Española de Voleibol ya ha hecho públicos los horarios de las eliminatorias y Nou Moles abrirá la eliminatoria el sábado 11 de abril a las 18:30 horas. El equipo melillense contará con factor local debido a esta tercera plaza. El partido de vuelta se jugará en el Pabellón Javier Imbroda el viernes 17 de abril a las 19:30 horas y en caso de un hipotético desempate, la eliminatoria se resolverá allí el 18 de abril en el mismo horario.

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”A tres partidos siempre es mejor tener la vuelta en casa, pero sea como sea al final tienes que ir a jugar fuera, ya sea antes o después”, explicaba Pablo Díaz. El objetivo del Léleman Conqueridor será pelear por entrar por segundo año consecutivo en semifinales y asegurarse de nuevo la plaza de competición europea. Aunque CV Melilla ya ha demostrado de lo que es capaz y será un rival muy complicado de batir a doble eliminatoria.