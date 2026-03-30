Nueva oportunidad para correr el Maratón Valencia 2026

La histórica demanda registrada para la edición 2026 obligó al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich a estrenar un sistema de lotería para la adjudicación de inscripciones, al contar con un número muy superior de corredores inscritos al de dorsales disponibles. Miles de runners que no fueron afortunados en el sorteo se quedaron sin la oportunidad de estar en la línea de salida, convirtiendo esta acción de New Balance en una segunda oportunidad real y exclusiva para aquellos que no tuvieron suerte en el sorteo.

Cómo participar

Para participar en la promoción, los interesados deberán realizar una compra mínima de 250 € en producto running de New Balance, que incluya al menos una de las siguientes referencias: 880, 860, SuperComp (Elite, Pacer o Trainer), 1080, Fresh Foam More, Rebel, Ellipse, así como productos de las colecciones textiles Athletics o RC.

Una vez realizada la compra, el usuario deberá registrarse en https://dorsalnewbalance.es, completar sus datos personales y subir el ticket correspondiente. En un plazo máximo de 30 días naturales, y siempre que la compra cumpla con los requisitos establecidos, recibirá por correo electrónico un cupón canjeable por un dorsal para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026.

Los cupones se entregarán por estricto orden de registro, hasta agotar los 300 disponibles, y todas las compras serán verificadas previamente. Una vez recibido el cupón, será imprescindible completar el proceso de inscripción en la web oficial del maratón (https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/#/ES/promo), ya que el dorsal no quedará reservado hasta finalizar correctamente este último paso.

La promoción estará vigente del 30 de marzo al 15 de octubre de 2026, o hasta agotar los 300 cupones disponibles.

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El listado de tiendas adheridas está disponible en este enlace junto a las bases legales: https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/newbalance/